Intento de rebase provoca choque entre tractocamión y camión de carga en la Saltillo-Monclova

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    Intento de rebase provoca choque entre tractocamión y camión de carga en la Saltillo-Monclova
    De acuerdo con el reporte preliminar, el tractocamión presuntamente intentó rebasar otra unidad de carga, maniobra que derivó en el impacto contra un camión de 3.5 toneladas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operador del camión afectado recibió atención prehospitalaria y permaneció en el lugar mientras la Guardia Nacional realizaba las diligencias del accidente

Un tractocamión que transportaba toneles vacíos y residuos de aceite con destino al Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (CIMARI), en Ramos Arizpe, Coahuila, participó en un accidente automovilístico que movilizó a los cuerpos de emergencia. El percance ocurrió en el kilómetro 78 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido La Paloma.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional (GN), el vehículo presuntamente responsable fue un tráiler de la empresa GEN, identificado con el número económico 721 y la caja R517, que intentó rebasar a un camión de la empresa KOBREX. Durante la maniobra impactó la parte frontal lateral izquierda de un camión marca Hino, color blanco, con capacidad de carga de 3.5 toneladas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-el-control-choca-contra-dos-autos-y-termina-volcado-en-saltillo-FN21799950
$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor del camión afectado, Juan Carlos ¨N¨, de 45 años, informó que pretendía incorporarse al acotamiento al momento del impacto. Paramédicos acudieron al lugar para valorarlo, ya que presentaba dolor en la muñeca izquierda; sin embargo, la revisión no detectó indicios de fractura y descendió por su propio pie del vehículo, sin dificultad para caminar.

$!Paramédicos valoraron al conductor del camión afectado, quien presentó dolor en una muñeca, aunque la revisión médica descartó lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado inmediato a un hospital.
Paramédicos valoraron al conductor del camión afectado, quien presentó dolor en una muñeca, aunque la revisión médica descartó lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado inmediato a un hospital. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operador decidió permanecer en el sitio para esperar al personal de la empresa y recibió la recomendación de acudir a un hospital para una valoración médica. Asimismo, firmó el Formato de Registro de Atención Prehospitalaria (FRAP) para permanecer en el lugar. Autoridades federales tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque.

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