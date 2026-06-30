Intento de rebase provoca choque entre tractocamión y camión de carga en la Saltillo-Monclova

Un tractocamión que transportaba toneles vacíos y residuos de aceite con destino al Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (CIMARI), en Ramos Arizpe, Coahuila, participó en un accidente automovilístico que movilizó a los cuerpos de emergencia. El percance ocurrió en el kilómetro 78 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido La Paloma.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional (GN), el vehículo presuntamente responsable fue un tráiler de la empresa GEN, identificado con el número económico 721 y la caja R517, que intentó rebasar a un camión de la empresa KOBREX. Durante la maniobra impactó la parte frontal lateral izquierda de un camión marca Hino, color blanco, con capacidad de carga de 3.5 toneladas.