Pierde el control, choca contra dos autos y termina volcado en Saltillo

Un choque con volcadura se registró la mañana de este martes sobre la avenida Presidente Lázaro Cárdenas, antes del cruce con Ignacio Rayón, en la Zona Centro de Saltillo, donde autoridades municipales de Tránsito acudieron a tomar conocimiento del accidente. Conforme a los elementos de Tránsito que tomaron conocimiento, el conductor Juan Manuel “N”, de 34 años, de un automóvil Chevrolet Beat, perdió el control de la unidad hacia su lado derecho y se impactó contra la parte trasera de un vehículo KIA Río, conducido por Judith “N”, de 26 años, que se encontraba estacionado sobre el carril de acotamiento.

Tras el impacto, el Chevrolet Beat utilizó el vehículo estacionado como rampa, salió proyectado hacia los carriles centrales y posteriormente chocó contra un automóvil Toyota Corolla que circulaba por el lugar. Luego de la colisión, el vehículo responsable terminó volcado sobre su costado derecho y de frente a la circulación que llevaba. A pesar de lo ocurrido, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y coordinar las labores en la zona, mientras se mantuvo parcialmente cerrada la circulación en uno de los carriles. Se esperaba el arribo de una grúa para efectuar las maniobras necesarias, retirar el vehículo volcado y liberar por completo la vialidad, que presentó afectaciones al tránsito durante la atención del percance.