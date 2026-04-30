Intento de retorno provoca accidente entre dos vehículos al oriente de Saltillo

Un accidente vial se registró la noche del miércoles sobre el bulevar Solidaridad, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, luego de que un conductor realizara una maniobra indebida al intentar retornar, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Vento, circulaba de sur a norte sobre dicha vialidad. En ese momento, un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Corsa, que se desplazaba en sentido contrario, de norte a sur, intentó retornar a la altura de la calle María Herrera.