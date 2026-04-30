Intento de retorno provoca accidente entre dos vehículos al oriente de Saltillo
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El percance no dejó personas lesionadas, sin embargo, obligó a la intervención de autoridades y al traslado de los vehículos al corralón.
Un accidente vial se registró la noche del miércoles sobre el bulevar Solidaridad, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, luego de que un conductor realizara una maniobra indebida al intentar retornar, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Vento, circulaba de sur a norte sobre dicha vialidad. En ese momento, un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Corsa, que se desplazaba en sentido contrario, de norte a sur, intentó retornar a la altura de la calle María Herrera.
Al efectuar la maniobra sin la debida precaución, el conductor del Corsa le quitó el derecho de paso al Vento, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.
Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, reportándose únicamente daños materiales.
Finalmente, y tras no llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.