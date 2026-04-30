Intento de retorno provoca accidente entre dos vehículos al oriente de Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Intento de retorno provoca accidente entre dos vehículos al oriente de Saltillo
    El intento de retorno sin precaución por parte del conductor de un Chevrolet Corsa provocó un choque contra un Volkswagen Vento sobre el bulevar Solidaridad, dejando daños materiales. MARTÍN ROJAS

El percance no dejó personas lesionadas, sin embargo, obligó a la intervención de autoridades y al traslado de los vehículos al corralón.

Un accidente vial se registró la noche del miércoles sobre el bulevar Solidaridad, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, luego de que un conductor realizara una maniobra indebida al intentar retornar, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Vento, circulaba de sur a norte sobre dicha vialidad. En ese momento, un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Corsa, que se desplazaba en sentido contrario, de norte a sur, intentó retornar a la altura de la calle María Herrera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acelerada-derriba-luminaria-al-brincar-camellon-en-la-saltillo-2000-presuntamente-ebria-NG20378445
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del percance registrado durante la noche para tomar conocimiento y coordinar las diligencias correspondientes.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del percance registrado durante la noche para tomar conocimiento y coordinar las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

Al efectuar la maniobra sin la debida precaución, el conductor del Corsa le quitó el derecho de paso al Vento, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.

Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, reportándose únicamente daños materiales.

$!Las dos unidades involucradas quedaron sobre la vialidad tras el impacto, luego de que uno de los conductores invadiera el carril contrario al intentar dar vuelta en la zona.
Las dos unidades involucradas quedaron sobre la vialidad tras el impacto, luego de que uno de los conductores invadiera el carril contrario al intentar dar vuelta en la zona. MARTÍN ROJAS

Finalmente, y tras no llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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