Invade carril y provoca choque en El Sarape, en Saltillo

Un accidente vial se registró durante la madrugada de este viernes sobre el distribuidor vial El Sarape, en Saltillo, luego de que el conductor de un vehículo Chevrolet Camaro presuntamente invadiera un carril y provocara un choque. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 horas, cuando el Camaro circulaba sobre el bulevar Fundadores, de oriente a poniente. Al incorporarse al distribuidor vial para tomar hacia Paseo de la Reforma, presuntamente cambió del carril derecho al izquierdo.

De acuerdo con las primeras versiones, durante la maniobra le quitó el derecho de paso al conductor de un Volkswagen Gol, que circulaba en la misma dirección. Tras el impacto, ambas unidades quedaron sobre los carriles de circulación. Testigos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y cerraron parcialmente la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes.