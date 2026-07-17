Invade carril y provoca choque en El Sarape, en Saltillo

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    Invade carril y provoca choque en El Sarape, en Saltillo
    El Volkswagen Gol presentó daños en la parte frontal izquierda tras el impacto ocurrido sobre el distribuidor vial El Sarape. MARTÍN ROJAS

El conductor de un Camaro presuntamente cambió de carril sin precaución e impactó a un Volkswagen Gol; no se reportaron personas lesionadas

Un accidente vial se registró durante la madrugada de este viernes sobre el distribuidor vial El Sarape, en Saltillo, luego de que el conductor de un vehículo Chevrolet Camaro presuntamente invadiera un carril y provocara un choque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 horas, cuando el Camaro circulaba sobre el bulevar Fundadores, de oriente a poniente. Al incorporarse al distribuidor vial para tomar hacia Paseo de la Reforma, presuntamente cambió del carril derecho al izquierdo.

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De acuerdo con las primeras versiones, durante la maniobra le quitó el derecho de paso al conductor de un Volkswagen Gol, que circulaba en la misma dirección.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron sobre los carriles de circulación. Testigos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y cerraron parcialmente la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

$!El Camaro sufrió daños en la parte trasera izquierda y ambos vehículos fueron retirados por una grúa.
El Camaro sufrió daños en la parte trasera izquierda y ambos vehículos fueron retirados por una grúa. MARTÍN ROJAS

Finalmente, los vehículos fueron remolcados a un lugar seguro, donde los conductores dialogaron para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños.

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