Invade circulación y desata choque en Nazario Ortiz Garza, en Saltillo

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    Invade circulación y desata choque en Nazario Ortiz Garza, en Saltillo
    Los vehículos permanecieron sobre la vialidad mientras se realizaban las maniobras para retirarlos. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con testigos, el conductor de un Fiat intentó incorporarse al deprimido desde la lateral y terminó por atravesarse al paso de una camioneta Peugeot

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, luego de que el conductor de un Fiat presuntamente realizara una maniobra indebida para incorporarse de la lateral a los carriles del deprimido.

De acuerdo con la versión de testigos recabada por las autoridades, el automovilista atravesó la circulación al intentar incorporarse al deprimido, por lo que una joven que conducía una camioneta Peugeot no logró frenar a tiempo y terminó impactándolo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-resulta-lesionado-tras-choque-en-jesus-valdes-sanchez-saltillo-FE22372025

A causa del choque, el Fiat fue proyectado hacia los carriles contrarios, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y de elementos de Tránsito Municipal para prevenir otro percance en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a los conductores y a los demás involucrados. De manera preliminar, no se reportaron personas con lesiones de consideración.

$!Paramédicos revisaron a los involucrados en el lugar y descartaron lesiones de gravedad.
Paramédicos revisaron a los involucrados en el lugar y descartaron lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, se solicitó el apoyo de grúas para retirar las unidades y liberar la circulación, mientras las autoridades realizaban el peritaje que permitirá establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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