Invade circulación y desata choque en Nazario Ortiz Garza, en Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, luego de que el conductor de un Fiat presuntamente realizara una maniobra indebida para incorporarse de la lateral a los carriles del deprimido.

De acuerdo con la versión de testigos recabada por las autoridades, el automovilista atravesó la circulación al intentar incorporarse al deprimido, por lo que una joven que conducía una camioneta Peugeot no logró frenar a tiempo y terminó impactándolo.