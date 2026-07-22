Trump bromea con presentarse a las elecciones de EU en 2028 para un tercer mandato

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    Trump bromea con presentarse a las elecciones de EU en 2028 para un tercer mandato
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. JULIA DEMAREE NIKHINSON | AP

No puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

“Estoy aquí para anunciar mi candidatura (...) Es broma”, dijo al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.

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¿TRUMP PUEDE TENER UN TERCER MANDATO?

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

¿Qué dice la 22° Enmienda de la Constitución de Estados Unidos? La “Sección 1. Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya desempeñado dicho cargo o haya actuado como presidente durante más de dos años de un periodo para el que se haya elegido a otra persona como mandatario, será elegida para el cargo más de una vez”.

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again / Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

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LOS CONTENDIENTES A LA PRESIDENCIABLE EN EU

Una encuesta realizada en marzo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro de la derecha del país, reveló que Vance es el favorito para hacerse con la nominación presidencial republicana para 2028, aunque Rubio recortó distancias.

Vance recibió el respaldo del 53% de los asistentes a la CPAC para suceder a Trump.

Rubio quedó en segundo lugar, con un 35% de los apoyos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Donald Trump Jr., hijo del mandatario, empataron en un lejano 2%.

El vicepresidente ya había liderado el sondeo interno de la CPAC el año pasado, cuando obtuvo un 61%, pero Rubio recortó distancias de forma notable, pues en 2025 solo tuvo un 3 por ciento

(Con información de EFE)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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