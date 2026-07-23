Motociclista resulta lesionado tras choque en Jesús Valdés Sánchez, Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Motociclista resulta lesionado tras choque en Jesús Valdés Sánchez, Saltillo
    El accidente ocurrió en la intersección de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez, donde autoridades realizaron el peritaje. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital; el peritaje definirá las responsabilidades

Un joven motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-por-alcance-chocan-de-a-tres-en-colosio-BE22371202

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento del área para prevenir otro percance y facilitar las labores de auxilio, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y se impactó contra el costado izquierdo de un automóvil que circulaba por la vialidad.

$!Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al motociclista antes de trasladarlo para recibir atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al motociclista antes de trasladarlo para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades permanecieron en el sitio para recabar evidencia y elaborar el peritaje que permitirá establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La fuerza que nos une

La fuerza que nos une
true

Coahuila: Aseguran Hurtado y Attolini candidaturas en el 2027
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo

¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo
Liliana N. puede alcanzar una pena de hasta ocho de prisión, de acuerdo con lo contemplado en la Ley.

Saltillo: Acusada por muerte de Rocky podría alcanzar hasta ocho años de prisión
El cuerpo de lanzadores de Sultanes mantuvo en blanco a la ofensiva saltillense durante las nueve entradas.

Clásico del Norte: Sultanes blanquea 7-0 a Saraperos y asegura la serie en Monterrey
El veterano deportado Robert Vivar en la ciudad de Tijuana, Baja California (México). Vivar se ha encargado de apoyar a veteranos del Ejército de Estados Unidos que, por alguna razón, han sido expulsados a México.

Así es como un activista ayuda a los veteranos de EU deportados a México por el país al que sirvieron
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

Trump bromea con presentarse a las elecciones de EU en 2028 para un tercer mandato