Motociclista resulta lesionado tras choque en Jesús Valdés Sánchez, Saltillo

Un joven motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.