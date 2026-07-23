Motociclista resulta lesionado tras choque en Jesús Valdés Sánchez, Saltillo
El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital; el peritaje definirá las responsabilidades
Un joven motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento del área para prevenir otro percance y facilitar las labores de auxilio, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y se impactó contra el costado izquierdo de un automóvil que circulaba por la vialidad.
Las autoridades permanecieron en el sitio para recabar evidencia y elaborar el peritaje que permitirá establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades de los involucrados.