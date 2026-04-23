Así fue la captura de Fernando Farías Laguna en Argentina; ingresó al país con pasaporte falso

La Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional, detuvo en Palermo, Argentina a Fernando Farías Laguna, de 47 años de edad y contraalmirante de la Secretaría de Marina (Semar) de México, contra quien existe una ficha roja de Interpol por crimen organizado. El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública, en la intersección de las calles Guatemala y Juan B. Justo, donde el prófugo fue localizado y detenido. El imputado había ingresado a Argentina el 1 de abril de 2026 con una identidad falsa —a nombre de un ciudadano guatemalteco— y se encontraba alojado en un departamento de alquiler temporal en el barrio porteño de Palermo.

“Era buscado por la DNIC, la CIA y contaba con una notificación roja de la Interpol por crimen organizado, robo de combustible e intento de homicidio contra funcionarios en México. Se encuentra detenido y será extraditado. Argentina no es refugio para criminales”, dijo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Farías Laguna es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, en el marco de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, o sea, huachicol.

PASAPORTE FALSO DE GUATEMALA E INTENTO DE HOMICIDIO De acuerdo con Monteoliva, el sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, ingresó a territorio argentino con pasaporte guatemalteco falso, en el que se hacía llamar Luis Lemus Ramos, con fecha de nacimiento de octubre de 1980. La funcionaria informó que el marino llegó a la República Argentina procedente de Colombia y después se alojó en el barrio de Palermo. La ministra de Seguridad de Argentina detalló que el contraalmirante enfrenta también una acusación por intento de homicidio a funcionarios mexicanos.

“Venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho (falso). Su nombre es Fernando N, vicealmirante de la Marina Armada mexicana. Buscado por la CIA y con alerta roja de la Interpol; “Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos. Farías Lagunas es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México haciéndolos pasar por aceites y aditivos”.

DETENCIÓN DE FERNANDO ‘N’ El contralmirante Fernando ‘N’, identificado como el líder de una red de huachicol fiscal conocida como ‘Los Primos’, quien contaba con una ficha roja de Interpol y es sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, fue detenido este jueves por autoridades de Argentina. De acuerdo con el reporte de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la aprehensión se realizó derivada del intercambio de información y cooperación internacional. “El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”, publicó García Harfuch en su cuenta oficial de X.

Además de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de la Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) , así como la SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia. El ahora detenido se encontraba prófugo de la justicia en México, al contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Su detención, según la información oficial, se llevó a cabo en Argentina con fines de extradición a México; además que Fernando Farías Laguna poseía documentos falsos.

HUACHICOL FISCAL EN MÉXICO De acuerdo con la investigación, desde 2023 integraba una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde los Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El combustible era declarado como “aceites, lubricantes o aditivos” para evadir controles aduaneros y fiscales. La operación, conocida como “huachicol fiscal” −contrabando de combustible−, constituye una modalidad compleja de criminalidad organizada que combina contrabando, evasión impositiva y utilización de estructuras empresariales con la intención de encubrir el delito.

A diferencia del robo tradicional de combustible, dicho esquema está basado en la manipulación de registros de importación para introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos, creando ganancias ilegales millonarias y distorsionando el mercado energético. El impacto de estas maniobras ha sido significativo: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas económicas estimadas en miles de millones para el Estado mexicano. Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini, que tendrá deberá instruir el proceso de extradición correspondiente. (Con información de El Universal)

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