Investigan incendio de vivienda en Saltillo; señalan a expareja como presunto responsable

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Investigan incendio de vivienda en Saltillo; señalan a expareja como presunto responsable
    Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar un incendio registrado en una vivienda de la calle Isabel de Aragón, evitando que las llamas se propagaran a domicilios cercanos. ULISES MARTÍNEZ

Durante las labores para sofocar el incendio, elementos del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar una caja con material electoral que se encontraba dentro de la vivienda afectada

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a un reporte de incendio registrado en un domicilio ubicado en la calle Isabel de Aragón, donde una vivienda resultó afectada por el fuego durante la mañana de este martes, en Saltillo.

El presunto responsable del incendio fue identificado como Fernando ¨N¨, de 25 años, quien habría acudido al domicilio donde reside su pareja, Deyanira Guadalupe ¨N¨, de 30 años, junto con la hija de ella.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-guarda-distancia-y-choca-por-alcance-al-oriente-de-saltillo-MC21104998
$!El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad hasta un domicilio donde una casa habitación resultó con daños por fuego, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones correspondientes.
El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad hasta un domicilio donde una casa habitación resultó con daños por fuego, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades señalaron que el hombre presuntamente intentó ingresar a la vivienda para buscar a la mujer; sin embargo, al no recibir respuesta, debido a que no se encontraba en el lugar, y al no poder entrar al inmueble, habría provocado el incendio de manera intencional.

Tras el reporte al sistema de emergencias, personal del Honorable Cuerpo de Bomberos se movilizó al sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a propiedades cercanas. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente y se logró rescatar una caja con material electoral.

$!Durante las labores de combate al incendio, bomberos lograron rescatar una caja con material electoral que se encontraba al interior del inmueble afectado por las llamas.
Durante las labores de combate al incendio, bomberos lograron rescatar una caja con material electoral que se encontraba al interior del inmueble afectado por las llamas. ULISES MARTÍNEZ

Información preliminar indica que Fernando recientemente salió de prisión tras enfrentar un proceso relacionado con violencia familiar. Además, contaba con una orden de restricción vigente a favor de la mujer, la cual, según vecinos, era ignorada, pues señalaron que constantemente se escuchaban los gritos de la mujer y de la niña cuando presuntamente eran agredidas.

$!Personal de Seguridad Pública tomó conocimiento de los hechos luego de que se reportara un incendio presuntamente provocado, situación que derivó en la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Personal de Seguridad Pública tomó conocimiento de los hechos luego de que se reportara un incendio presuntamente provocado, situación que derivó en la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Seguridad Pública fueron llamados para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales derivadas del incendio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más Marus, más Chentes, más Borolas

Más Marus, más Chentes, más Borolas
true

Marco Antonio Almanza: Recibió una llamada... y no se entregó
true

POLITICÓN: Crece polémica de profesor de Jurisprudencia; nuevo video exhibe a Óscar Nájera dando alcohol a una alumna
La protesta tuvo como objetivo exigir mejoras laborales, cambios al sistema de pensiones y atención a diversas demandas del magisterio.

Maestros bloquean vialidades en Saltillo para exigir mejoras laborales y pensiones dignas
Oficiales de la Guardia Nacional encontraron la unidad.

Descubren pipa con la que ordeñaban combustible de ductos, en Parras de la Fuente
Coahuila logró el pentacampeonato en la categoría M-20 al derrotar al Estado de México en la final.

Coahuila gana el título nacional de rugby con dos oros en la Olimpiada Nacional 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante una reunión de su gobierno en la Casa Blanca, el 27 de mayo de 2026, en Washington.

Especialistas alertan que la regla de Trump sobre las ‘green cards’ va a golpear a la migración legal y separará más familias
Vasquez ha trabajado en la frontera sur, en las regiones de Yuma, Arizona, San Diego y en la oficina anti-terrorismo de DHS

EU elige como nuevo jefe de Patrulla Fronteriza a ex encargado de relaciones con Canadá