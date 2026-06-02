Investigan incendio de vivienda en Saltillo; señalan a expareja como presunto responsable

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a un reporte de incendio registrado en un domicilio ubicado en la calle Isabel de Aragón, donde una vivienda resultó afectada por el fuego durante la mañana de este martes, en Saltillo. El presunto responsable del incendio fue identificado como Fernando ¨N¨, de 25 años, quien habría acudido al domicilio donde reside su pareja, Deyanira Guadalupe ¨N¨, de 30 años, junto con la hija de ella.

Las autoridades señalaron que el hombre presuntamente intentó ingresar a la vivienda para buscar a la mujer; sin embargo, al no recibir respuesta, debido a que no se encontraba en el lugar, y al no poder entrar al inmueble, habría provocado el incendio de manera intencional. Tras el reporte al sistema de emergencias, personal del Honorable Cuerpo de Bomberos se movilizó al sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a propiedades cercanas. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente y se logró rescatar una caja con material electoral.

Información preliminar indica que Fernando recientemente salió de prisión tras enfrentar un proceso relacionado con violencia familiar. Además, contaba con una orden de restricción vigente a favor de la mujer, la cual, según vecinos, era ignorada, pues señalaron que constantemente se escuchaban los gritos de la mujer y de la niña cuando presuntamente eran agredidas.

Elementos de Seguridad Pública fueron llamados para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales derivadas del incendio.