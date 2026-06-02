No guarda distancia y choca por alcance al oriente de Saltillo

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    No guarda distancia y choca por alcance al oriente de Saltillo
    El percance involucró a un automóvil Nissan Altima y una camioneta Chevrolet Tracker, unidades que resultaron con daños materiales luego del impacto ocurrido antes del puente de Valle de las Flores. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito coordinaron la circulación en el bulevar Fundadores para evitar congestionamientos mientras se realizaban las diligencias derivadas del percance

Un accidente por alcance se registró en los carriles centrales del bulevar Fundadores, antes del puente de Valle de las Flores, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Saltillo, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.

En el percance participaron dos vehículos. Uno de ellos, un Nissan Altima, impactó la parte trasera de una camioneta Chevrolet Tracker, presuntamente debido a que no guardó la distancia de seguridad correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-se-atraviesa-pierde-el-control-y-choca-con-luminaria-en-saltillo-KK21094385
$!A pesar de los daños ocasionados en ambos vehículos, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos o cuerpos de rescate.
A pesar de los daños ocasionados en ambos vehículos, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos o cuerpos de rescate. ULISES MARTÍNEZ

A pesar del impacto, que ocasionó daños en la parte frontal del automóvil y en la parte trasera de la camioneta, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Los conductores permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

$!Los conductores permanecieron en el lugar del accidente mientras personal de Tránsito tomaba conocimiento de los hechos y se realizaban las diligencias para determinar las circunstancias del choque.
Los conductores permanecieron en el lugar del accidente mientras personal de Tránsito tomaba conocimiento de los hechos y se realizaban las diligencias para determinar las circunstancias del choque. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito llevaron a cabo el peritaje inicial y coordinaron la circulación vehicular para evitar mayores afectaciones al flujo de automóviles en la zona durante la atención del incidente.

Los involucrados solicitaron la presencia de sus respectivas compañías aseguradoras con el propósito de alcanzar un acuerdo para la reparación de los daños materiales y evitar que el caso fuera canalizado a otras instancias.

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