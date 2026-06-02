No guarda distancia y choca por alcance al oriente de Saltillo

Un accidente por alcance se registró en los carriles centrales del bulevar Fundadores, antes del puente de Valle de las Flores, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Saltillo, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.

En el percance participaron dos vehículos. Uno de ellos, un Nissan Altima, impactó la parte trasera de una camioneta Chevrolet Tracker, presuntamente debido a que no guardó la distancia de seguridad correspondiente.