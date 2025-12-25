Investigan muerte de hombre atropellado en Ramos Arizpe; videos sugieren acto intencional

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Investigan muerte de hombre atropellado en Ramos Arizpe; videos sugieren acto intencional
    Autoridades descartaron fincar responsabilidades sobre el conductor.

Ocurrió durante la noche; el cuerpo fue arrastrado por más de 50 metros

La noche del pasado lunes, un hombre identificado como Alejandro N., de 30 años de edad, perdió la vida tras ser arrollado en la carretera federal 40, a la altura del municipio de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Julio César Loera Ruiz, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, informó que existen indicios videográficos que sugieren que la víctima pudo haber atentado contra su propia integridad física.

“El material permite apreciar que la persona se encontraba sobre el carril de circulación y, lamentablemente, ocurre el fallecimiento”, declaró el funcionario estatal tras la revisión de los videos que han circulado en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer de la tercera edad se quita la vida en navidad, en Saltillo

En cuanto a las causas que pudieron haber motivado esta conducta, Loera Ruiz señaló que se está a la espera de los resultados periciales para determinar si la víctima había consumido alguna sustancia.

“Se están realizando las pruebas correspondientes; sin embargo, aún no contamos con los resultados de los dictámenes químicos, los cuales nos permitirán esclarecer si hubo o no consumo de alguna sustancia”, puntualizó.

El delegado explicó que, debido a la naturaleza del hecho, la posible responsabilidad del conductor detenido podría ser inexistente, ya que se trató de una situación imprevisible en una vía de alta velocidad.

“Es un escenario que escapa a las posibilidades normales de previsión de los conductores, pues se trata de una carretera rápida donde no se espera la presencia de una persona en esas condiciones”, detalló.

Asimismo, mencionó que la visibilidad nocturna influyó en la capacidad de reacción del automovilista, al señalar que las condiciones de iluminación complicaron la detección oportuna del incidente.

Respecto a la situación legal del conductor que permaneció en el lugar, Loera Ruiz adelantó que el dictamen de tránsito terrestre difícilmente establecerá una responsabilidad penal, dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Finalmente, lamentó que otro vehículo presuntamente involucrado se haya dado a la fuga, recordando que abandonar el lugar de un accidente sí constituye una responsabilidad legal para quienes participan en este tipo de hechos.

