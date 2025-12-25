Mujer de la tercera edad se quita la vida en navidad, en Saltillo

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Se desconocen las causas que orillaron a la mujer a quitarse la vida. Foto de Ulises Martínez
    Autoridades tomaron conocimiento del deceso Ulises Martínez
    El área quedó asegurada Ulises Martínez

Familiares la encontraron colgada; fueron miembros del cuerpo de bomberos quienes declararon su muerte

Una mujer de la tercera edad decidió terminar con su existencia la tarde de este jueves en su domicilio en la colonia Eulalio Gutiérrez, lugar a donde acudieron autoridades a tomar conocimiento de lo ocurrido.

Una triste Navidad será recordada por los familiares de Alicia N., de 65 años, quien tomó la decisión de quitarse la vida, siendo encontradas por su familia, quienes pidieron una ambulancia al verla pendiendo.

La mujer fue localizada y de inmediato la descolgaron y recostaron, pidiendo ayuda al número de emergencias 911, canalizándose la llamada al personal del cuerpo de la estación de bomberos que acudió al apoyo. Desafortunadamente la mujer ya no contaba con signos vitales, dando aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes arribaron en pocos minutos.

El área fue asegurada por personal de la Policía Municipal y al arribo de las autoridades estatales se procedió a realizar las diligencias correspondientes para posteriormente levantar el cuerpo. No se dieron las probables causas que se pudieron presentar para que la mujer tomara la terrible decisión por lo que se seguirá investigando.

Este fue llevado a las instalaciones del Semefo donde se determinará la causa de la muerte y se procederá a entregar el cuerpo a la familia para que se le dé el último adiós.

