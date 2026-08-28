Invita UAdeC a taller de Catrinas y Cartonería ‘Monarca’, en Infoteca de Arteaga

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Saltillo
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    Invita UAdeC a taller de Catrinas y Cartonería ‘Monarca’, en Infoteca de Arteaga
    El curso combinará creatividad y trabajo manual para elaborar piezas inspiradas en las catrinas mexicanas. CORTESÍA

La actividad busca preservar técnicas artesanales y fortalecer la creatividad mediante el trabajo manual inspirado en una tradición mexicana

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Infoteca Campus Arteaga, abrió la convocatoria al Taller de Catrinas de Cartonería “Monarcas”, dirigido a la comunidad universitaria y al público en general.

La actividad tiene como propósito fomentar la expresión artística y contribuir al rescate de técnicas tradicionales mediante la elaboración de piezas de cartonería inspiradas en las emblemáticas catrinas mexicanas.

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TRADICIÓN Y CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA CARTONERÍA

El taller se desarrollará todos los miércoles, del 2 de septiembre al 14 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Infoteca Campus Arteaga, ubicada en Carretera 57, kilómetro 13, dentro de Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila.

Durante las sesiones, las y los participantes podrán poner en práctica sus habilidades creativas mediante el trabajo manual y conocer paso a paso el proceso para elaborar piezas de cartonería.

$!Invita UAdeC a taller de Catrinas y Cartonería ‘Monarca’, en Infoteca de Arteaga

Además de acercar a los asistentes a una manifestación representativa de la cultura mexicana, el curso busca generar un espacio para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades artísticas.

En el caso de los estudiantes de la UAdeC, su participación permitirá acreditar 21 horas para cubrir un crédito extracurricular, por lo que el taller también representa una alternativa para complementar su formación integral.

Las personas interesadas pueden realizar su registro mediante el formulario disponible en Microsoft Forms.

Para obtener mayor información, pueden comunicarse con la Infoteca Arteaga al teléfono (844) 411 14 01 o consultar la página de Facebook Infoteca Arteaga UAdeC.

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