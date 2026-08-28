‘Cabalgata los amigos’ cambiará de ruta y llegará a Múzquiz, Coahuila

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Sabinas
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    ‘Cabalgata los amigos’ cambiará de ruta y llegará a Múzquiz, Coahuila
    Jinetes de la Región Carbonífera participarán en la tercera edición de la Cabalgata Los Amigos, el próximo 10 de septiembre. ARCHIVO

La tercera edición se realizará el 10 de septiembre con salida desde el parque Los Sabinitos, en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La tradición ecuestre volverá a reunir a familias y jinetes de la región carbonífera con la tercera edición de la “Cabalgata los amigos”, que se realizará el jueves 10 de septiembre con una nueva ruta y punto de partida en San Juan de Sabinas, Coahuila.

El recorrido comenzará en el parque Los Sabinitos, ubicado en la ribera del río Sabinas, en la Villa de San Juan de Sabinas, y tendrá como destino el parque situado a orillas del río Múzquiz. La ruta contempla aproximadamente 30 kilómetros y permitirá a los participantes recorrer parte de la zona ribereña a caballo.

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De acuerdo con Diego Elguezabal Elguezabal, subsecretario de Desarrollo Rural en la Región Carbonífera e integrante del comité organizador, esta tercera edición presenta cambios tanto en el nombre como en el trayecto. La actividad anteriormente era conocida como “Cabalgata nos une”.

Los organizadores estiman la participación de alrededor de 200 cabalgantes provenientes de distintos municipios de la región, con una jornada enfocada en la convivencia entre familias, aficionados a los caballos y habitantes de comunidades rurales.

La salida está prevista después de la concentración de los participantes en Los Sabinitos. Al finalizar el recorrido, los jinetes se integrarán a actividades de convivencia en el área del río Múzquiz, como parte del cierre de la jornada.

Además del carácter recreativo, la cabalgata busca mantener vigentes las tradiciones vinculadas con la vida rural y ganadera de la carbonífera, al tiempo que genera un punto de encuentro entre comunidades de San Juan de Sabinas y Múzquiz.

$!El parque Los Sabinitos, en San Juan de Sabinas, será el nuevo punto de partida del recorrido.
El parque Los Sabinitos, en San Juan de Sabinas, será el nuevo punto de partida del recorrido. CORTESÍA

El cambio de ruta también incorpora al municipio de San Juan de Sabinas como sede de partida, mientras que el contingente concluirá su recorrido en territorio de Múzquiz. Autoridades municipales y estatales han manifestado respaldo a la actividad por su potencial para fortalecer la identidad regional y promover la convivencia.

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Con esta edición, “Cabalgata los amigos” busca consolidarse como una de las actividades ecuestres de septiembre en la región carbonífera, combinando tradición, paisaje y participación comunitaria en un recorrido que reunirá a cerca de 200 jinetes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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