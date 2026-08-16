Invitan a capturar la belleza del Cañón de San Lorenzo en concurso de fotografía

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales de Cañón de San Lorenzo A.C., organización de la sociedad civil sin fines de lucro integrada por ciudadanos mexicanos que trabajan en la conservación y protección del entorno natural.

Las personas aficionadas a la fotografía tendrán una nueva oportunidad para mostrar su talento y, al mismo tiempo, contribuir a visibilizar la riqueza natural de Saltillo , con el Concurso de Fotografía 2026 del Cañón de San Lorenzo.

Los participantes podrán competir en tres categorías: Naturaleza y Paisaje, Fauna y Flora, y Gente en el Cañón, con la posibilidad de obtener premios económicos de hasta 15 mil pesos.

El certamen busca reunir las mejores imágenes de este espacio emblemático de Saltillo y destacar, a través de la fotografía, los paisajes, especies y experiencias que pueden encontrarse dentro del cañón.

De acuerdo con la convocatoria, las fotografías deberán ser enviadas a más tardar el 24 de agosto, por lo que los interesados todavía tienen oportunidad de seleccionar sus mejores imágenes y registrarlas para participar.

La organización invitó a fotógrafos aficionados y a personas que acostumbran visitar el Cañón de San Lorenzo y capturar con sus cámaras o teléfonos celulares los diferentes escenarios que ofrece este espacio natural.

Además de reconocer el trabajo de los participantes, el concurso busca generar un mayor acercamiento de la población con el cañón y destacar su valor ambiental mediante imágenes que permitan mostrar su biodiversidad, paisajes y la relación de la comunidad con este lugar.

Cañón de San Lorenzo A.C. señaló que quienes deseen participar pueden consultar las bases y requisitos establecidos en la convocatoria oficial, así como realizar directamente el registro de sus fotografías a través de los formularios habilitados por la organización.

La asociación también llamó a la ciudadanía a compartir la convocatoria con familiares, amigos y personas aficionadas a la fotografía, con el propósito de ampliar la participación y reunir una muestra representativa de las distintas formas en que la población observa y disfruta este espacio natural.