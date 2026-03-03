¡Invitan a parejas a dar el ‘sí’! Abre DIF Saltillo inscripciones para el programa ‘Promesa de Amor’

El Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, invita a las parejas interesadas en contraer matrimonio a registrarse en el programa “Promesa de Amor”, que permite legalizar el estado civil con una cuota de recuperación mínima.

Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo, en representación de la presidenta honoraria Luly López Naranjo, destacó la importancia de este programa para brindar certeza jurídica a las familias, facilitando el acceso a diversos derechos.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM

“Con este programa impactamos directamente en la familia, un pilar fundamental en la sociedad. La certeza jurídica permite que los beneficios legales sean más accesibles”, afirmó Figueroa Vicuña.

El funcionario agradeció la colaboración de la Dirección del Registro Civil en Coahuila, que ha hecho posible que el programa se realice cada año con el objetivo de apoyar la economía familiar. En 2025, “Promesa de Amor” benefició a 156 personas.

Catalina Labastida Pérez, directora del Registro Civil en Coahuila, reconoció la coordinación con el Municipio y resaltó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es apoyar a las familias para regularizar su estado civil.