¡Invitan a parejas a dar el ‘sí’! Abre DIF Saltillo inscripciones para el programa ‘Promesa de Amor’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo para las parejas interesadas
El Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, invita a las parejas interesadas en contraer matrimonio a registrarse en el programa “Promesa de Amor”, que permite legalizar el estado civil con una cuota de recuperación mínima.
Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo, en representación de la presidenta honoraria Luly López Naranjo, destacó la importancia de este programa para brindar certeza jurídica a las familias, facilitando el acceso a diversos derechos.
TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM
“Con este programa impactamos directamente en la familia, un pilar fundamental en la sociedad. La certeza jurídica permite que los beneficios legales sean más accesibles”, afirmó Figueroa Vicuña.
El funcionario agradeció la colaboración de la Dirección del Registro Civil en Coahuila, que ha hecho posible que el programa se realice cada año con el objetivo de apoyar la economía familiar. En 2025, “Promesa de Amor” benefició a 156 personas.
Catalina Labastida Pérez, directora del Registro Civil en Coahuila, reconoció la coordinación con el Municipio y resaltó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es apoyar a las familias para regularizar su estado civil.
“Para nosotros es importante tener estos lazos con el Municipio, ya que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez es apoyar a la ciudadanía para regularizar su estado civil, dar ese apoyo a todas esas familias que hoy no tienen un documento como este”, dijo.
Hilda Ugalde Bustillo, directora jurídica del DIF Saltillo, informó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo y animó a las parejas a aprovechar la oportunidad.
TE PUEDE INTERESAR: Premian a 50 contribuyentes cumplidos en Segundo Sorteo ‘Por Amor a Saltillo’
Los requisitos para participar incluyen: edad mínima de 18 años, acta de nacimiento original, identificación oficial con fotografía, CURP, cuatro testigos mayores de edad con copia de identificación, y en caso de ser viudo o divorciado, el acta correspondiente. Además, los contrayentes deben llenar un formato de solicitud, realizar exámenes prematrimoniales cuando se indique y asistir al taller de orientación prematrimonial.
El programa “Promesa de Amor” refuerza el compromiso del DIF Saltillo y del Municipio con las familias, al facilitar el acceso a la legalización del matrimonio y la certeza jurídica de la ciudadanía.