Premian a 50 contribuyentes cumplidos en Segundo Sorteo ‘Por Amor a Saltillo’
Entregan premios de 10 mil pesos en efectivo a contribuyentes cumplidos
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el Segundo Sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se entregaron 50 premios de 10 mil pesos en efectivo a contribuyentes que pagaron su impuesto predial durante los meses de enero y febrero.
Durante el evento, el edil destacó la positiva respuesta de la ciudadanía, al informar que hasta el momento se han registrado más de 153 mil operaciones, con ingresos netos superiores a los 413 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Díaz González señaló que gracias a los descuentos aplicados en enero y febrero, las y los saltillenses lograron un ahorro global aproximado de 89 millones de pesos.
“Agradecemos la buena respuesta de las personas que ya pagaron su predial; nosotros nos encargamos de que esos recursos se utilicen de la mejor manera, en programas y obras que mejoren la calidad de vida de la población”, expresó.
El alcalde invitó a quienes aún no cumplen con esta contribución a aprovechar el 5 por ciento de descuento vigente durante marzo. Asimismo, anunció que en los primeros días de abril se realizará el Tercer Sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se rifarán otros 50 premios de 10 mil pesos entre quienes hayan pagado su predial en el primer trimestre del año.
En el acto también estuvieron presentes el regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, Mario Alberto Mata Quintero; el síndico José Roberto Gabriel Martínez Salinas; la tesorera Lissette Álvarez Cuéllar; la directora de Ingresos, Ailleen Alejandra López Rodríguez; la interventora de la Secretaría de Gobernación, Yazmín Alejandra Tovar Herrera; y el notario público número 83, Francisco José Juaristi Guerra.
