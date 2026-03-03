Premian a 50 contribuyentes cumplidos en Segundo Sorteo ‘Por Amor a Saltillo’

Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Premian a 50 contribuyentes cumplidos en Segundo Sorteo ‘Por Amor a Saltillo’
    La recaudación representa un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Alcalde. CORTESÍA

Entregan premios de 10 mil pesos en efectivo a contribuyentes cumplidos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el Segundo Sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se entregaron 50 premios de 10 mil pesos en efectivo a contribuyentes que pagaron su impuesto predial durante los meses de enero y febrero.

Durante el evento, el edil destacó la positiva respuesta de la ciudadanía, al informar que hasta el momento se han registrado más de 153 mil operaciones, con ingresos netos superiores a los 413 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Díaz González señaló que gracias a los descuentos aplicados en enero y febrero, las y los saltillenses lograron un ahorro global aproximado de 89 millones de pesos.

“Agradecemos la buena respuesta de las personas que ya pagaron su predial; nosotros nos encargamos de que esos recursos se utilicen de la mejor manera, en programas y obras que mejoren la calidad de vida de la población”, expresó.

$!En el sorteo participaron quienes pagaron su impuesto predial en enero y febrero.
En el sorteo participaron quienes pagaron su impuesto predial en enero y febrero. CORTESÍA

El alcalde invitó a quienes aún no cumplen con esta contribución a aprovechar el 5 por ciento de descuento vigente durante marzo. Asimismo, anunció que en los primeros días de abril se realizará el Tercer Sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se rifarán otros 50 premios de 10 mil pesos entre quienes hayan pagado su predial en el primer trimestre del año.

En el acto también estuvieron presentes el regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, Mario Alberto Mata Quintero; el síndico José Roberto Gabriel Martínez Salinas; la tesorera Lissette Álvarez Cuéllar; la directora de Ingresos, Ailleen Alejandra López Rodríguez; la interventora de la Secretaría de Gobernación, Yazmín Alejandra Tovar Herrera; y el notario público número 83, Francisco José Juaristi Guerra.

Las y los ganadores del Segundo Sorteo “Por Amor a Saltillo” fueron: Gerardo L. (folio 72378); Karla L. (107890); Héctor C. (107896); Héctor C. (107895); Esther L. (137740); Armando M. (137714); Óscar U. (1907); Leonor R. (92356); Efrén T. (14574); Esthela C. (149417); Pedro L. (175663); Lidia G. (147661); César C. (77722); Maricela C. (165354); Rodolfo F. (138398); Hermenegildo M. (109735); Francisco E. (7989); Leticia G. (85316); Reynaldo C. (77517); David C. (152627); Armando B. (50632); Sixto L. (110644); Florinda de L. (10946); Carlos A. (47769); Juan G. (74848); Raúl R. (134181); Judith Q. (3121); Viviana Ll. (3122); Juan G. (3123); Erick C. (3124); Erick C. (3125); Evangelina M. (3126); Erik V. (3127); Hugo C. (3128); Saúl H. (3129); Sergio R. (3082); Angelina S. (47313); Brenda N. (54954); Rafael R. (171674); Valentín R. (164449); María S. (60382); Rocío S. (4480); Lourdes G. (89971); José B. (99211); Eduardo G. (2064); Nayeli S. (21846); Juana R. (51313); Natalia H. (107504); Alberto C. (12689); y Alberto R. (76782).

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

