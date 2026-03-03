Premian a 50 contribuyentes cumplidos en Segundo Sorteo ‘Por Amor a Saltillo’

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el Segundo Sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se entregaron 50 premios de 10 mil pesos en efectivo a contribuyentes que pagaron su impuesto predial durante los meses de enero y febrero.

Durante el evento, el edil destacó la positiva respuesta de la ciudadanía, al informar que hasta el momento se han registrado más de 153 mil operaciones, con ingresos netos superiores a los 413 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Díaz González señaló que gracias a los descuentos aplicados en enero y febrero, las y los saltillenses lograron un ahorro global aproximado de 89 millones de pesos.

“Agradecemos la buena respuesta de las personas que ya pagaron su predial; nosotros nos encargamos de que esos recursos se utilicen de la mejor manera, en programas y obras que mejoren la calidad de vida de la población”, expresó.