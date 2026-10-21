Invitan a una noche de cuentos de terror en la Librería Carlos Monsiváis de Saltillo
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La Librería Carlos Monsiváis recibirá a José Luis Aguirre el 28 de octubre para presentar dos obras de misterio y relatos inquietantes
Entre historias inquietantes, escenarios misteriosos y relatos para despertar la imaginación, la literatura se sumará a las actividades de la temporada de Halloween y Día de Muertos con la presentación de dos obras del escritor José Luis Aguirre, programada para el próximo miércoles 28 de octubre en la Librería del Fondo Carlos Monsiváis.
El encuentro literario tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cultural y Librería Carlos Monsiváis, donde el público podrá conocer las obras 13 cuentos y Lulú y Hotel Brooks, en una velada dedicada a las narraciones de misterio y a las posibilidades que ofrece la literatura para explorar historias fuera de lo cotidiano.
La presentación contará con la participación de Melissa Coss y César García, quienes acompañarán al autor durante la actividad. La reunión busca acercar estos títulos a los lectores y propiciar un espacio para conversar sobre las obras y su propuesta narrativa.
La actividad se suma a las opciones culturales de octubre, cuando las historias de miedo, los personajes sobrenaturales y los relatos enigmáticos encuentran un lugar especial entre las tradiciones y celebraciones de la temporada. Para quienes disfrutan del género, los libros representan una alternativa para vivir el ambiente de estas fechas desde la lectura.
La cita será el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en la Librería Carlos Monsiváis de Saltillo. La invitación está abierta a quienes deseen acercarse a la obra de José Luis Aguirre y compartir una noche dedicada a los libros y al misterio.