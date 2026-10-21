Invitan a una noche de cuentos de terror en la Librería Carlos Monsiváis de Saltillo

Entre historias inquietantes, escenarios misteriosos y relatos para despertar la imaginación, la literatura se sumará a las actividades de la temporada de Halloween y Día de Muertos con la presentación de dos obras del escritor José Luis Aguirre, programada para el próximo miércoles 28 de octubre en la Librería del Fondo Carlos Monsiváis.

El encuentro literario tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cultural y Librería Carlos Monsiváis, donde el público podrá conocer las obras 13 cuentos y Lulú y Hotel Brooks, en una velada dedicada a las narraciones de misterio y a las posibilidades que ofrece la literatura para explorar historias fuera de lo cotidiano.

La presentación contará con la participación de Melissa Coss y César García, quienes acompañarán al autor durante la actividad. La reunión busca acercar estos títulos a los lectores y propiciar un espacio para conversar sobre las obras y su propuesta narrativa.