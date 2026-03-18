Tráiler invade carril en el Libramiento OFT e impacta a dos autos, luego huye

Un accidente vial registrado cerca de las 8:00 horas de este miércoles en el libramiento Óscar Flores Tapia dejó como saldo a una mujer lesionada, quien fue trasladada a un hospital para su atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 6 de dicha vialidad, cuando un tráiler realizó una maniobra de retorno cuando iba con dirección a Arteaga y dio la vuelta e invadió el paso de otros vehículos que circulaban con dirección a Ramos Arizpe.

La unidad de carga alcanzó a impactar un automóvil Honda Accord , el cual, tras el golpe, se proyectó contra un Hyundai Grand i10. Este último vehículo era conducido por Salma Carrizales Treviño, de 27 años, quien perdió el control tras la colisión, salió del camino y dio varias volteretas hasta quedar nuevamente sobre sus ruedas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Arteaga, quienes brindaron atención a la conductora y posteriormente la trasladaron a un hospital privado ubicado al norte de la ciudad. Sobre el tráiler involucrado en el accidente no se obtuvo mayor información, ya que tras el hecho no se reportó su localización en el sitio huyendo del accidente.