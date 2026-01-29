Invitan en Saltillo a conmemorar el Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

La Comandancia de la 6/a. Zona Militar convocó a la población a participar en la conmemoración del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, una fecha emblemática destinada a reconocer el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran estas instituciones fundamentales para la seguridad y el bienestar del País.

A través de esta invitación, se busca fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, así como resaltar el papel que el Ejército y la Fuerza Aérea desempeñan en tareas de defensa nacional, auxilio a la población en casos de desastre y apoyo a diversas acciones de carácter social.

RECONOCIMIENTO A SU LABOR Y SERVICIO A MÉXICO

La conmemoración del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de estas instituciones en la historia y el presente de México, así como para rendir homenaje a su labor permanente en favor de la paz, la soberanía y la seguridad de las familias mexicanas.

La Comandancia reiteró su llamado a la ciudadanía para sumarse a las actividades que se realicen en el marco de esta conmemoración, como un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes, con honor y lealtad, sirven a la nación.