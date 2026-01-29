Invitan en Saltillo a conmemorar el Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 enero 2026
    Invitan en Saltillo a conmemorar el Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos
    La Comandancia de la 6/a. Zona Militar invita a conmemorar el Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. FOTO: VANGUARDIA

La Comandancia de la 6/a. Zona Militar extendió una invitación a la ciudadanía para sumarse a las actividades conmemorativas del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, en reconocimiento a su labor al servicio de la nación

La Comandancia de la 6/a. Zona Militar convocó a la población a participar en la conmemoración del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, una fecha emblemática destinada a reconocer el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran estas instituciones fundamentales para la seguridad y el bienestar del País.

A través de esta invitación, se busca fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, así como resaltar el papel que el Ejército y la Fuerza Aérea desempeñan en tareas de defensa nacional, auxilio a la población en casos de desastre y apoyo a diversas acciones de carácter social.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’

RECONOCIMIENTO A SU LABOR Y SERVICIO A MÉXICO

La conmemoración del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de estas instituciones en la historia y el presente de México, así como para rendir homenaje a su labor permanente en favor de la paz, la soberanía y la seguridad de las familias mexicanas.

La Comandancia reiteró su llamado a la ciudadanía para sumarse a las actividades que se realicen en el marco de esta conmemoración, como un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes, con honor y lealtad, sirven a la nación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conmemoraciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Ejército Mexicano
Fuerza Aérea Mexicana

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado