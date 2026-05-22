Invitan en Saltillo a intercambio de estampitas futboleras

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a niñas, niños, jóvenes y familias a participar en el intercambio de estampitas de fútbol internacional que se realiza este domingo durante la Ruta Recreativa. La actividad busca generar espacios de convivencia y recreación, además de facilitar el intercambio de estampitas repetidas para completar álbumes entre aficionados.

El intercambio se llevará a cabo de 9:00 a 11:00 de la mañana en el cruce del periférico Luis Echeverría y el bulevar Venustiano Carranza, como parte de las actividades recreativas dominicales organizadas por el Ayuntamiento. Además, el Municipio informó que la dinámica continuará de manera permanente en distintos espacios públicos de la ciudad a lo largo de la semana. SEDES EN DISTINTOS SECTORES Los lunes, el intercambio se realiza en el Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván #102, colonia 26 de Marzo, en horario de 6:00 a 8:00 de la tarde.

Los martes tiene lugar en el Gimnasio Municipal, sobre periférico Luis Echeverría, colonia San Ramón; mientras que los miércoles se desarrolla en la explanada de Presidencia Municipal, en avenida Presidente Cárdenas #745, Zona Centro. Los jueves la actividad se traslada al Centro Acuático Mirasierra, en la colonia Mirasierra, y los viernes al Centro Comunitario Saltillo 2000, en la colonia del mismo nombre, ambos de 6:00 a 8:00 de la tarde.

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