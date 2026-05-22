Fortalecen atención psiquiátrica con renovación integral del Cesame en Saltillo, con inversión de 20 mdp

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, supervisaron los trabajos de modernización y rehabilitación del Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) Región Sureste, proyecto orientado a fortalecer la atención especializada que reciben miles de personas en la entidad. Durante el recorrido por las instalaciones, el Mandatario estatal destacó que la intervención permitió transformar diversos espacios para ofrecer condiciones más adecuadas tanto a pacientes como al personal encargado de su atención. La inversión en los trabajos asciende a 20 millones de pesos.

“Quedó muy bien la remodelación del Cesame. Junto con mi esposa Paola Rodríguez López y nuestros equipos de Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud, vamos a seguir fortaleciendo los programas y proyectos relacionados con la salud mental en todo el estado”, expresó. La estrategia de dignificación contempla mejoras en infraestructura, equipamiento médico, mobiliario y áreas de atención clínica, con el propósito de ofrecer entornos más seguros, funcionales y humanos para quienes requieren tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Entre las acciones realizadas destacan la rehabilitación de áreas de consulta e internamiento, la modernización de espacios terapéuticos y zonas comunes, así como la incorporación de equipamiento especializado que permitirá optimizar los servicios brindados en esta unidad. Las autoridades informaron que los beneficios alcanzan a pacientes provenientes de las distintas regiones de Coahuila que requieren atención integral o de urgencia en materia de salud mental, además de familiares, cuidadores y personal médico, psicológico y de enfermería que desarrolla sus actividades dentro del centro. Durante la visita también se recordó que los servicios especializados en esta área se encuentran disponibles en los 38 municipios del estado a través de centros de salud y hospitales generales que cuentan con profesionales capacitados para brindar atención oportuna.

Asimismo, se destacó que más de 9 mil trabajadores del sector han recibido capacitación en temas relacionados con primeros auxilios psicológicos, manejo de urgencias psiquiátricas, intervención en crisis y atención de pacientes con alteraciones conductuales, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de la red estatal de salud. Tanto el gobernador como la presidenta honoraria de Inspira Coahuila reiteraron su compromiso de continuar impulsando proyectos que acerquen servicios especializados a las comunidades y contribuyan a mejorar el bienestar emocional de las familias coahuilenses.

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