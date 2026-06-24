Pierde el control y termina volcando sobre el libramiento OFT; tres resultaron heridos

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    Pierde el control y termina volcando sobre el libramiento OFT; tres resultaron heridos
    La unidad abandonó la carpeta asfáltica y se internó en el área del camellón central; posteriormente, al intentar reincorporarse a la carretera, terminó volcando debido a las condiciones en que era conducida. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los tres ocupantes, que viajaban rumbo a Aguascalientes, rechazaron ser trasladados a un hospital tras ser valorados por paramédicos y firmaron la negativa de atención médica

Dos mujeres y un hombre resultaron con severos golpes al volcar la camioneta en la que se dirigían rumbo a la ciudad de Aguascalientes. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno requirió ser trasladado a una clínica u hospital.

El percance ocurrió en el kilómetro 2.5 del libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del Aeropuerto Plan de Guadalupe. En el accidente participó una camioneta Nissan X-Trail color blanco que circulaba de norponiente a suroriente sobre la carretera estatal 124.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hombre-pierde-la-vida-tras-ser-atropellado-en-saltillo-BH21624533
$!A pesar de los severos golpes sufridos por los tripulantes, los tres lesionados ingresaron por su propio pie a la ambulancia para ser valorados y posteriormente rechazaron ser trasladados a una institución médica.
A pesar de los severos golpes sufridos por los tripulantes, los tres lesionados ingresaron por su propio pie a la ambulancia para ser valorados y posteriormente rechazaron ser trasladados a una institución médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al llegar a la parte posterior del aeropuerto de Ramos Arizpe, la unidad salió del camino hacia un terreno utilizado como camellón central. Presuntamente, al intentar reincorporarse a la carretera y debido a la velocidad a la que se desplazaba, la camioneta terminó volcando de manera aparatosa.

Paramédicos de la ambulancia 484 de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes. Los lesionados fueron valorados a bordo de la ambulancia, a la que ingresaron por su propio pie.

$!Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de una Nissan X-Trail que protagonizó una aparatosa volcadura cerca del Aeropuerto Plan de Guadalupe, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de una Nissan X-Trail que protagonizó una aparatosa volcadura cerca del Aeropuerto Plan de Guadalupe, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras la revisión médica, se les ofreció el traslado a un hospital para recibir atención especializada; sin embargo, decidieron permanecer en el lugar para atender la situación relacionada con el accidente, por lo que firmaron el formato correspondiente de negativa de traslado.

Elementos de la Policía Estatal, División Caninos, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el percance fue consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

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