Pierde el control y termina volcando sobre el libramiento OFT; tres resultaron heridos

Dos mujeres y un hombre resultaron con severos golpes al volcar la camioneta en la que se dirigían rumbo a la ciudad de Aguascalientes. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno requirió ser trasladado a una clínica u hospital. El percance ocurrió en el kilómetro 2.5 del libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del Aeropuerto Plan de Guadalupe. En el accidente participó una camioneta Nissan X-Trail color blanco que circulaba de norponiente a suroriente sobre la carretera estatal 124.

Al llegar a la parte posterior del aeropuerto de Ramos Arizpe, la unidad salió del camino hacia un terreno utilizado como camellón central. Presuntamente, al intentar reincorporarse a la carretera y debido a la velocidad a la que se desplazaba, la camioneta terminó volcando de manera aparatosa. Paramédicos de la ambulancia 484 de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes. Los lesionados fueron valorados a bordo de la ambulancia, a la que ingresaron por su propio pie.

Tras la revisión médica, se les ofreció el traslado a un hospital para recibir atención especializada; sin embargo, decidieron permanecer en el lugar para atender la situación relacionada con el accidente, por lo que firmaron el formato correspondiente de negativa de traslado. Elementos de la Policía Estatal, División Caninos, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el percance fue consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.