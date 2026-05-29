Javier Díaz encabeza sesión de ciudades capitales; abordan movilidad y agua

CUERNAVACA, MOR.- Las ciudades capitales del país acordaron impulsar una agenda conjunta en temas de movilidad sostenible, ordenamiento territorial, infraestructura urbana y coordinación institucional durante la XVII Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), celebrada en Cuernavaca, Morelos. La reunión fue encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien actualmente preside la asociación. Durante los trabajos se analizaron estrategias y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en los municipios integrantes.

“Estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre las capitales de México permitirá consolidar una visión coordinada de desarrollo y fortalecer el crecimiento de nuestros municipios”, afirmó Díaz González. Uno de los acuerdos fue fortalecer acciones relacionadas con movilidad peatonal, accesibilidad universal, infraestructura ciclista, micromovilidad, transporte público y gestión del tráfico y estacionamientos. En materia de ordenamiento territorial, los participantes revisaron temas vinculados con la actualización de planes de desarrollo municipal, la regularización del suelo y la gestión integral de riesgos urbanos. Asimismo, se plantearon acciones enfocadas en infraestructura urbana y equipamiento, entre ellas la mejora de la red vial, proyectos de agua potable, saneamiento y drenaje, espacios públicos, parques, así como infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Los integrantes de la asociación también abordaron mecanismos de coordinación institucional, esquemas de financiamiento para obras de infraestructura, participación ciudadana y perspectiva de género. Díaz González señaló que las ciudades participantes comparten el objetivo de impulsar decisiones que les permitan avanzar hacia modelos de desarrollo más ordenados y sostenibles.

“Compartimos un objetivo común: tomar decisiones estratégicas que permitan a las ciudades capitales ser más ordenadas, sostenibles, competitivas y con visión de futuro”, expresó. Durante la sesión se firmó un convenio con la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina, representada por su director ejecutivo, Bernd Pfannenstein, con el propósito de fortalecer la cooperación y la proyección internacional de las ciudades participantes en temas urbanos. En los trabajos participaron el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda del Gobierno Federal, José Alfonso Iracheta Carroll; la directora de Asuntos Públicos de World Resources Institute y de la Secretaría General de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, Angélica Vesga Rodríguez; además de alcaldes y alcaldesas que integran la ACCM.

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