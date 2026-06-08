Comerciantes del centro de Saltillo buscan estrategias ante restricciones de la FIFA

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    Comerciantes del centro de Saltillo buscan estrategias ante restricciones de la FIFA
    Comerciantes del Centro de Saltillo buscan impulsar promociones locales durante el Mundial sin utilizar marcas o términos restringidos por la FIFA. ARCHIVO

El sector comercial local optará por promociones alternativas y el cumplimiento de derechos para evitar sanciones económicas

Comerciantes del Centro de Saltillo implementarán estrategias de promoción interna para sortear las estrictas prohibiciones de marca impuestas por la FIFA de cara al próximo Mundial, buscando proteger la economía local sin incurrir en infracciones legales.

Alan Duarte, representante de los comerciantes del Centro de Saltillo, explicó que el sector formal se mantendrá apegado a la normatividad. El líder empresarial detalló las acciones preventivas que ya se están difundiendo entre los locatarios de la zona.

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“Así es, estamos esperando desde hace 8 años, ¿no? Desde hace 40 años, desde que fue el 86 prácticamente, y nos están prohibiendo todo, pero pues nosotros nos vamos a mantener reglamentados”, afirmó Duarte respecto a la situación actual.

El representante añadió que se está orientando a los comercios para evitar el uso indebido de marcas: “Estamos informando a los comerciantes para que no infrinjan con sus logotipos, con la palabra ‘Mundial’, para que no infrinjan en ninguna de estas cuestiones”.

Ante las limitaciones, la estrategia principal consistirá en incentivar el consumo a través de dinámicas propias, enfocadas enteramente en el beneficio de la comunidad.

“Nada más hagan promociones e invitar al comercio local”, precisó.

Respecto a la transmisión de los partidos en los establecimientos, Duarte aclaró que la responsabilidad recaerá en cada negocio: “Ya en cuanto a los derechos de transmisión, pues ahí se refleja. Cada quien va a ser responsable”.

“Estamos fomentando a que cumplan esos derechos para pasarlos, pero que no se infrinja para que no tengan problemas legales”, puntualizó el entrevistado, haciendo énfasis en la prevención de conflictos regulatorios.

Al ser cuestionado sobre los costos de las licencias de transmisión, el líder comercial indicó que los precios no son fijos: “Varían, depende de cada televisor. Ahorita estaba platicando con otras cámaras empresariales y nos estamos informando”.

Finalmente, el representante de los comerciantes calificó de compleja la postura del organismo deportivo ante la necesidad de reactivación económica y el sustento de las familias que dependen directamente de la actividad comercial en Saltillo.

“Claro que sí. Para mí sí es algo difícil porque los comerciantes lo que quieren es sustentar a sus familias y nosotros somos generadores de miles de empleos; queremos tener una actividad sana de comercio”, concluyó Alan Duarte.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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