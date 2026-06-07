El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, destaca jornada electoral en orden y llama a ciudadanos a participar

Al acudir a emitir su voto, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que la jornada electoral de este domingo se ha desarrollado sin incidentes y en un ambiente de normalidad. El edil señaló que este proceso es reflejo de la forma en que los saltillenses han construido condiciones de paz y convivencia para llevar a cabo elecciones en un entorno familiar y ordenado.

Díaz González acudió acompañado de su esposa, Luly López, al Colegio Albatros, ubicado en la colonia Valle Hermoso, al norte de la ciudad, donde aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar y elegir a sus representantes en el Congreso del Estado. Sobre los incidentes reportados, indicó que han sido menores, como retrasos en la apertura de algunas casillas y algunos momentos de tensión entre representantes de partidos, sin que se registren situaciones de gravedad.

El alcalde también informó que la Comisaría de Seguridad ha recibido reportes de personas que presuntamente intentan movilizar votantes en colonias, por lo que exhortó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa. En otro tema, mencionó que las lluvias recientes generaron cierres viales en puntos como Colosio, el bulevar Musa de León y Los Pastores, aunque se realizaron labores de limpieza desde el viernes y sábado para restablecer la movilidad en la ciudad. Finalmente, señaló que las autoridades municipales se mantienen atentas ante las condiciones del clima, ya que se prevén nuevas lluvias en los próximos días.