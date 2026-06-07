El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, destaca jornada electoral en orden y llama a ciudadanos a participar

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, destaca jornada electoral en orden y llama a ciudadanos a participar
    El edil saltillense llamó a la ciudadanía a participar en la elección de diputados locales y mantenerse atentos ante cualquier incidencia durante el proceso. REBECA RAMÍREZ

Javier Díaz informó que se mantiene vigilancia ante reportes de movilización de votantes y condiciones climáticas en la ciudad

Al acudir a emitir su voto, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que la jornada electoral de este domingo se ha desarrollado sin incidentes y en un ambiente de normalidad.

El edil señaló que este proceso es reflejo de la forma en que los saltillenses han construido condiciones de paz y convivencia para llevar a cabo elecciones en un entorno familiar y ordenado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arrancan-las-elecciones-para-renovar-el-congreso-del-estado-de-coahuila-EB21207982

Díaz González acudió acompañado de su esposa, Luly López, al Colegio Albatros, ubicado en la colonia Valle Hermoso, al norte de la ciudad, donde aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar y elegir a sus representantes en el Congreso del Estado.

Sobre los incidentes reportados, indicó que han sido menores, como retrasos en la apertura de algunas casillas y algunos momentos de tensión entre representantes de partidos, sin que se registren situaciones de gravedad.

$!El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a emitir su voto acompañado de su esposa en el Colegio Albatros, donde aseguró que la jornada transcurre en calma.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a emitir su voto acompañado de su esposa en el Colegio Albatros, donde aseguró que la jornada transcurre en calma. REBECA RAMÍREZ

El alcalde también informó que la Comisaría de Seguridad ha recibido reportes de personas que presuntamente intentan movilizar votantes en colonias, por lo que exhortó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa.

En otro tema, mencionó que las lluvias recientes generaron cierres viales en puntos como Colosio, el bulevar Musa de León y Los Pastores, aunque se realizaron labores de limpieza desde el viernes y sábado para restablecer la movilidad en la ciudad.

Finalmente, señaló que las autoridades municipales se mantienen atentas ante las condiciones del clima, ya que se prevén nuevas lluvias en los próximos días.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


IEC
INE

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mandatario estatal emitió su sufragio en la colonia Jardines del Campestre durante la jornada para renovar el Congreso local.

Gobernador Manolo Jiménez destaca jornada electoral en paz y llama a mantener la civilidad
La actividad forma parte de las acciones ambientales y de responsabilidad social impulsadas por la UVM Saltillo como parte de su proceso para obtener una certificación ecológica.

Saltillo: alumnos de UVM recolectan 40 costales de basura en el Cañón de San Lorenzo
true

Entre violencia y perdón
IA

Gerardo Mérida: El general encadenado

Coahuila: Fuerza y determinación

Coahuila: Fuerza y determinación
Sueño veinte veintiséis

Sueño veinte veintiséis
Malas compañías de Trump

Malas compañías de Trump
true

Flashazos políticos