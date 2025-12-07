Javier Díaz recorre Navidalia y respalda el emprendimiento de mujeres en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó un recorrido por Navidalia 2025, uno de los espacios más importantes para el impulso al emprendimiento local, donde saludó personalmente a decenas de mujeres que participaron como expositoras en esta edición. Durante su visita, el edil destacó que este tipo de encuentros no solo representan una oportunidad de venta, sino una plataforma para fortalecer proyectos productivos y consolidar redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, lo que impacta directamente en la economía familiar y en el desarrollo de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Despierta desfile Coca-Cola el espíritu navideño de los saltillenses

“Navidalia significa mucho más que un punto de venta; es un lugar donde nuestras emprendedoras pueden crecer, conectar y compartir su talento con las familias saltillenses”, expresó Díaz González al dialogar con las participantes. Acompañado por integrantes del Gobierno Municipal, el alcalde conversó con emprendedoras de distintos giros, entre ellos bisutería, gastronomía, artesanías, cosmética artesanal, repostería, textiles, artículos decorativos, contabilidad, productos de catálogo, vino, arte y juguetes, reconociendo el esfuerzo y la constancia de cada una de ellas. Además, visitó las áreas de comida, el Photo Opportunity y el Pabellón del Vino de la Secretaría de Turismo de Coahuila, así como los espacios destinados a actividades culturales y familiares, donde constató la alta afluencia de visitantes durante el desarrollo del evento.