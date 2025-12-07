Javier Díaz recorre Navidalia y respalda el emprendimiento de mujeres en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González recorrió Navidalia 2025, donde reconoció el talento de mujeres emprendedoras y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal para seguir fortaleciendo la economía local

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó un recorrido por Navidalia 2025, uno de los espacios más importantes para el impulso al emprendimiento local, donde saludó personalmente a decenas de mujeres que participaron como expositoras en esta edición.

Durante su visita, el edil destacó que este tipo de encuentros no solo representan una oportunidad de venta, sino una plataforma para fortalecer proyectos productivos y consolidar redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, lo que impacta directamente en la economía familiar y en el desarrollo de la ciudad.

$!Emprendedoras de distintos giros mostraron sus productos al presidente municipal durante la visita del edil al evento.
Emprendedoras de distintos giros mostraron sus productos al presidente municipal durante la visita del edil al evento. FOTO: CORTESÍA

“Navidalia significa mucho más que un punto de venta; es un lugar donde nuestras emprendedoras pueden crecer, conectar y compartir su talento con las familias saltillenses”, expresó Díaz González al dialogar con las participantes.

Acompañado por integrantes del Gobierno Municipal, el alcalde conversó con emprendedoras de distintos giros, entre ellos bisutería, gastronomía, artesanías, cosmética artesanal, repostería, textiles, artículos decorativos, contabilidad, productos de catálogo, vino, arte y juguetes, reconociendo el esfuerzo y la constancia de cada una de ellas.

Además, visitó las áreas de comida, el Photo Opportunity y el Pabellón del Vino de la Secretaría de Turismo de Coahuila, así como los espacios destinados a actividades culturales y familiares, donde constató la alta afluencia de visitantes durante el desarrollo del evento.

$!Familias completas acudieron a Navidalia 2025 para apoyar el consumo local y disfrutar de las actividades culturales y gastronómicas.
Familias completas acudieron a Navidalia 2025 para apoyar el consumo local y disfrutar de las actividades culturales y gastronómicas. FOTO: CORTESÍA

El presidente municipal reiteró el compromiso de su administración para seguir respaldando a las mujeres emprendedoras y a las familias que apuestan por el autoempleo como una vía para mejorar sus condiciones de vida.

Con el cierre de Navidalia este domingo, el Gobierno Municipal agradeció la participación de expositoras, dependencias y familias asistentes, reafirmando su compromiso de seguir generando espacios que fortalezcan la economía local y la convivencia comunitaria en Saltillo.

Temas


Navidad
comercio
ventas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

