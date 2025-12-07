Despierta desfile Coca-Cola el espíritu navideño de los saltillenses
Miles de familias saltillenses disfrutaron la tradicional “Caravana Coca-Cola”, que llenó de luces, música y espíritu navideño las principales calles de la ciudad con carros alegóricos y espectáculos para niñas y niños
Como cada año, la marca Arca Continental realizó el tradicional desfile decembrino “Caravana Coca-Cola”, que este domingo revistió de espíritu navideño a las principales calles de Saltillo.
La convocatoria fue atendida por miles de saltillenses, principalmente familias y niñas y niños, quienes se congregaron para observar el recorrido de la caravana, la cual transitó por más de siete kilómetros a lo largo de las avenidas principales de Saltillo.
El recorrido partió de las instalaciones de Arca Continental, en las orillas del Centro de Saltillo, sobre las calles Ramos Arizpe y Franciso Murguía, para avanzar hacia la Alameda Zaragoza, donde dio vuelta y continuó su trayecto por la avenida Emilio Carranza.
Desde Emilio Carranza, la caravana avanzó hacia Francisco Coss, donde se instaló un templete con representantes de las autoridades municipales y estatales.
En ese lugar se concentró, al igual que en la Alameda Zaragoza, la mayor parte de la población que año con año acude a presenciar este tradicional desfile.
La caravana avanzó después por Francisco Coss hacia el bulevar Venustiano Carranza, para finalmente incorporarse al periférico Luis Echeverría, donde concluyó su recorrido poco después del cruce con Isidro López Zertuche.
Este año fueron ocho carros alegóricos los que realizaron el recorrido, bajo diversas temáticas, entre ellas una que rindió homenaje a los tradicionales juguetes mexicanos.
En esta edición no faltaron los gnomos, duendes, osos de Coca-Cola y los asistentes de la fábrica de Santa, quienes durante algunos lapsos realizaron un espectáculo que incluyó, además de coreografías, el lanzamiento de chispas y lluvia de papeles.