Despierta desfile Coca-Cola el espíritu navideño de los saltillenses

Armando Ríos
Miles de familias saltillenses disfrutaron la tradicional “Caravana Coca-Cola”, que llenó de luces, música y espíritu navideño las principales calles de la ciudad con carros alegóricos y espectáculos para niñas y niños

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
Como cada año, la marca Arca Continental realizó el tradicional desfile decembrino “Caravana Coca-Cola”, que este domingo revistió de espíritu navideño a las principales calles de Saltillo.

$!Ocho carros alegóricos formaron parte de esta edición, cada uno con diferentes temáticas alusivas a la Navidad y tradiciones mexicanas.
Ocho carros alegóricos formaron parte de esta edición, cada uno con diferentes temáticas alusivas a la Navidad y tradiciones mexicanas. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

La convocatoria fue atendida por miles de saltillenses, principalmente familias y niñas y niños, quienes se congregaron para observar el recorrido de la caravana, la cual transitó por más de siete kilómetros a lo largo de las avenidas principales de Saltillo.

$!Niñas y niños disfrutaron el paso de los carros alegóricos, decorados con luces, figuras navideñas y personajes clásicos de la temporada.
Niñas y niños disfrutaron el paso de los carros alegóricos, decorados con luces, figuras navideñas y personajes clásicos de la temporada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

El recorrido partió de las instalaciones de Arca Continental, en las orillas del Centro de Saltillo, sobre las calles Ramos Arizpe y Franciso Murguía, para avanzar hacia la Alameda Zaragoza, donde dio vuelta y continuó su trayecto por la avenida Emilio Carranza.

$!Gnomos, duendes y asistentes de la fábrica de Santa animaron a los asistentes con bailes y coreografías durante distintos puntos del recorrido.
Gnomos, duendes y asistentes de la fábrica de Santa animaron a los asistentes con bailes y coreografías durante distintos puntos del recorrido. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Desde Emilio Carranza, la caravana avanzó hacia Francisco Coss, donde se instaló un templete con representantes de las autoridades municipales y estatales.

$!Familias completas acudieron al desfile para convivir y disfrutar del ambiente festivo que marcó el inicio de las celebraciones decembrinas en Saltillo.
Familias completas acudieron al desfile para convivir y disfrutar del ambiente festivo que marcó el inicio de las celebraciones decembrinas en Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

En ese lugar se concentró, al igual que en la Alameda Zaragoza, la mayor parte de la población que año con año acude a presenciar este tradicional desfile.

La caravana avanzó después por Francisco Coss hacia el bulevar Venustiano Carranza, para finalmente incorporarse al periférico Luis Echeverría, donde concluyó su recorrido poco después del cruce con Isidro López Zertuche.

$!Las calles de Saltillo se llenaron de luces y color con el paso de la caravana, que fue seguida con entusiasmo por el público.
Las calles de Saltillo se llenaron de luces y color con el paso de la caravana, que fue seguida con entusiasmo por el público. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Este año fueron ocho carros alegóricos los que realizaron el recorrido, bajo diversas temáticas, entre ellas una que rindió homenaje a los tradicionales juguetes mexicanos.

En esta edición no faltaron los gnomos, duendes, osos de Coca-Cola y los asistentes de la fábrica de Santa, quienes durante algunos lapsos realizaron un espectáculo que incluyó, además de coreografías, el lanzamiento de chispas y lluvia de papeles.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

