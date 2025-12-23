Javier Díaz y Luly López envían mensaje de Navidad a las familias de Saltillo

    Alcalde y DIF Saltillo llaman a fortalecer la familia en estas fiestas. FOTO: CORTESÍA

El edil y su esposa enviaron un mensaje navideño a las y los saltillenses

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, enviaron un mensaje de felicitación a las y los saltillenses con motivo de la Navidad, deseándoles que estas fechas estén llenas de paz, alegría y convivencia en compañía de sus familias y seres queridos.

Ambos coincidieron en que la temporada decembrina representa un periodo de reflexión, unión y armonía, valores que —señalaron— deben prevalecer en la vida diaria y fortalecer la buena convivencia entre la ciudadanía.

“Luly y yo deseamos que estas fechas las disfruten en familia, porque es ahí donde se empieza a construir una mejor comunidad; una sociedad más próspera, segura y en orden”, expresó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que este primer año de su administración ha dejado importantes satisfacciones gracias al trabajo coordinado entre gobierno y sociedad. Entre los principales logros, subrayó que Saltillo se mantiene como la capital más segura de México, además de ser la ciudad más competitiva e inclusiva, así como la que registra la tasa más alta de formalidad laboral.

Por su parte, Javier Díaz González y Luly López Naranjo agradecieron a los distintos sectores sociales y productivos por sumar esfuerzos en la construcción de una mejor ciudad, y reconocieron que la dedicación, el compromiso y el trabajo conjunto han sido fundamentales para avanzar en este proyecto de gobierno.

Finalmente, invitaron a las y los saltillenses a mantener la unidad y continuar trabajando de la mano, reafirmando su llamado a seguir construyendo un mejor Saltillo por Amor a Saltillo.

