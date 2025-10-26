Joven de 20 años fallece en dormitorio de iglesia cristiana en ejido de Arteaga

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Joven de 20 años fallece en dormitorio de iglesia cristiana en ejido de Arteaga
    María Paola “N”, de 20 años, falleció en el dormitorio de una iglesia en el ejido Jame, Arteaga, tras padecer epilepsia desde su nacimiento. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

María Paola “N”, padecía epilepsia desde su nacimiento, enfermedad que podría haber contribuido a su fallecimiento

Una joven de 20 años que padecía epilepsia falleció en el dormitorio de una iglesia ubicada en el ejido Jamé, en Arteaga, Coahuila.

La víctima fue identificada como María Paola “N”, quien residía en el fraccionamiento Las Rosas, en Saltillo.

$!La hermana de la víctima descubrió el cuerpo al despertar y alertó a las autoridades, quienes confirmaron el deceso en el lugar.
La hermana de la víctima descubrió el cuerpo al despertar y alertó a las autoridades, quienes confirmaron el deceso en el lugar. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, mientras la joven se encontraba en la capilla situada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Ramos Arizpe. Jorge de Jesús Velásquez, oficial de seguridad pública de Arteaga, informó que María Paola se hospedaba en el templo junto a su hermana Lorena.

Al despertar, Lorena se percató de que su hermana no se había levantado de la cama, por lo que se dirigió a su habitación. Al intentar reanimarla, observó que no respondía a ningún llamado y notó rigidez en su cuerpo.

$!Por disposición de la perito, el cuerpo fue trasladado al Semefo para realizar estudios y descartar huellas de violencia.
Por disposición de la perito, el cuerpo fue trasladado al Semefo para realizar estudios y descartar huellas de violencia. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Inmediatamente llamaron al número de emergencias 911, y personal de Protección Civil acudió al lugar para realizar la valoración médica. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la joven, quien desde su nacimiento padecía epilepsia y contaba con documentación de sus tratamientos médicos.

Por instrucciones de una perito, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para descartar cualquier signo de violencia.

