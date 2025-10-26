Joven de 20 años fallece en dormitorio de iglesia cristiana en ejido de Arteaga

Una joven de 20 años que padecía epilepsia falleció en el dormitorio de una iglesia ubicada en el ejido Jamé, en Arteaga, Coahuila. La víctima fue identificada como María Paola “N”, quien residía en el fraccionamiento Las Rosas, en Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, mientras la joven se encontraba en la capilla situada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Ramos Arizpe. Jorge de Jesús Velásquez, oficial de seguridad pública de Arteaga, informó que María Paola se hospedaba en el templo junto a su hermana Lorena. Al despertar, Lorena se percató de que su hermana no se había levantado de la cama, por lo que se dirigió a su habitación. Al intentar reanimarla, observó que no respondía a ningún llamado y notó rigidez en su cuerpo.