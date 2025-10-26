Joven de 20 años fallece en dormitorio de iglesia cristiana en ejido de Arteaga
María Paola “N”, padecía epilepsia desde su nacimiento, enfermedad que podría haber contribuido a su fallecimiento
Una joven de 20 años que padecía epilepsia falleció en el dormitorio de una iglesia ubicada en el ejido Jamé, en Arteaga, Coahuila.
La víctima fue identificada como María Paola “N”, quien residía en el fraccionamiento Las Rosas, en Saltillo.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, mientras la joven se encontraba en la capilla situada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Ramos Arizpe. Jorge de Jesús Velásquez, oficial de seguridad pública de Arteaga, informó que María Paola se hospedaba en el templo junto a su hermana Lorena.
Al despertar, Lorena se percató de que su hermana no se había levantado de la cama, por lo que se dirigió a su habitación. Al intentar reanimarla, observó que no respondía a ningún llamado y notó rigidez en su cuerpo.
Inmediatamente llamaron al número de emergencias 911, y personal de Protección Civil acudió al lugar para realizar la valoración médica. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la joven, quien desde su nacimiento padecía epilepsia y contaba con documentación de sus tratamientos médicos.
Por instrucciones de una perito, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para descartar cualquier signo de violencia.