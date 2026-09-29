Joven de 26 años se quita la vida dentro de su vivienda, en la colonia Santa Teresa de Saltillo

Un hombre de 26 años fue localizado sin signos vitales en el interior de un domicilio de la colonia Santa Teresa, durante la mañana de este martes.

Los hechos fueron reportados en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Felipe Berriozábal e Insurgentes, donde familiares solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros datos, el joven Ángel Gutiérrez Torres fue encontrado por su tía, quien lo localizó suspendido en el interior de la vivienda y posteriormente pidió apoyo a través del número de emergencias.