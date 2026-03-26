Joven ebrio provoca doble choque, en Saltillo

Un joven en aparente estado de ebriedad provocó un choque múltiple contra dos vehículos en movimiento, lo que ocasionó que volcara de manera aparatosa en el bulevar Los Fundadores.

El probable responsable conducía un automóvil Nissan Aprio y circulaba hacia el poniente. Al llegar a la altura de la colonia San José de los Cerritos, aseguró que no logró frenar debido a que se generó un caos vial. Impactó a un vehículo marca Volvo y a un MG que también se encontraban en movimiento.

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Tras el doble choque por alcance, el probable responsable se salió del camino hacia la derecha, donde terminó volcando en un terreno. El conductor fue asegurado por oficiales de tránsito municipal y será consignado ante el Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad.

Los daños del vehículo Volvo no han sido cuantificados; todo esto deberá resolverse con las aseguradoras.