Choque deja tres personas heridas en la carretera Saltillo-Monterrey

Un accidente automovilístico se registró en la autopista Saltillo-Monterrey, dejando como saldo tres personas lesionadas.

Todo ocurrió en el kilómetro 61, aún en territorio de Ramos Arizpe, Coahuila, hasta donde acudieron ambulancias de Bomberos y de una empresa particular. El vehículo involucrado es un Toyota Corolla color gris, que era conducido por Miriam N., quien presentó lesiones leves y no requirió traslado.

También fueron valorados sus acompañantes: Nancy N., de 37 años; Karla Antonia N., de 26 años; y Salomón N., de 40 años, todos originarios de la Ciudad de México. El automóvil circulaba de sur a norte y, presuntamente debido al exceso de velocidad, la conductora perdió el control y salió de la carretera.

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El vehículo se proyectó hacia un terreno donde se encontraba estacionado un tráiler, impactándose contra la parte posterior del remolque. Los lesionados fueron trasladados a una clínica privada de Saltillo, donde se reportan fuera de peligro.

Del accidente se hizo cargo personal de la Guardia Nacional (GN), quienes procedieron con el aseguramiento de la conductora por lesiones culposas. El caso fue turnado al agente investigador del Ministerio Público.