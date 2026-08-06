Joven encuentra a su padrastro ahorcado en la cochera, en Saltillo

Macabro hallazgo fue el que realizó un joven la noche de este jueves al encontrar a su padrastro ahorcado en la cochera de su domicilio.

El reporte se dio cerca de las 9:30 de la noche en la colonia Puesta del sol; al sur de Saltillo. Originó una fuerte movilización por parte de la Policía municipal y de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC).

Procedieron con el cierre de la calle con cinta amarilla. En la cochera se encontraba el cuerpo de Pablo N., de 56 años de edad, colgado con un cable eléctrico a una varilla.

La incidencia fue reportada de inmediato a la línea de emergencia y aún así enviaron a paramédicos de cruz roja. Fueron quienes confirmaron del fallecimiento y se dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado, (FGE).