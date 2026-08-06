Joven encuentra a su padrastro ahorcado en la cochera, en Saltillo

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    Joven encuentra a su padrastro ahorcado en la cochera, en Saltillo
    Autoridades municipales acudieron al lugar de los hechos para hacer el levantamiento del cuerpo.
    Joven encuentra a su padrastro ahorcado en la cochera, en Saltillo

El hallazgo alarmó a su familia así como a vecinos

Macabro hallazgo fue el que realizó un joven la noche de este jueves al encontrar a su padrastro ahorcado en la cochera de su domicilio.

El reporte se dio cerca de las 9:30 de la noche en la colonia Puesta del sol; al sur de Saltillo. Originó una fuerte movilización por parte de la Policía municipal y de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC).

Procedieron con el cierre de la calle con cinta amarilla. En la cochera se encontraba el cuerpo de Pablo N., de 56 años de edad, colgado con un cable eléctrico a una varilla.

La incidencia fue reportada de inmediato a la línea de emergencia y aún así enviaron a paramédicos de cruz roja. Fueron quienes confirmaron del fallecimiento y se dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado, (FGE).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/despiden-a-victimas-de-multihomicidio-en-saltillo-bajo-fuerte-dispositivo-de-seguridad-HO22683105

Aún los familiares del hombre desconocen las causas que lo orillaron a escapar por la puerta falsa. El cuerpo fue llevado en ambulancia funeraria al anfiteatro del servicio médico forense, (Semefo) para la necropsia de ley.

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