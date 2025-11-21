Condenan a 14 años a dos sujetos armados con 18 kg de cocaína y casi 125 kg de mariguana en Saltillo
En septiembre de 2023, elementos de la Policía Civil detectaron un tractocamión con dos semirremolques detenido a un costado del bulevar Vito Alessio Robles
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Iván “N” y Jesús “N”.
El Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad impuso una pena de 14 años de prisión por acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de transporte de mariguana, clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina.
De acuerdo con la carpeta de investigación, en septiembre de 2023, durante labores de vigilancia, elementos de la Policía Civil de Coahuila detectaron un tractocamión con dos semirremolques tipo caja seca estacionado a la orilla del camino, a la altura del bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo.
Al acercarse para verificar el motivo por el cual el vehículo permanecía detenido, los agentes percibieron olor a mariguana y observaron paquetes envueltos en plástico transparente dentro del camarote. Los ocupantes fueron detenidos y el vehículo quedó asegurado.
Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron cuatro armas largas, 15 armas cortas, 124 kilos con 820 gramos de mariguana, tres kilos con 175 gramos de clorhidrato de cocaína en piedra, tres kilos con 851 gramos y ocho miligramos de clorhidrato de cocaína sólida, tres kilos con 190 gramos de clorhidrato de metanfetamina, además de cartuchos útiles, chalecos, portacargadores, placas balísticas, dos teléfonos celulares y diversos objetos relacionados con el caso.