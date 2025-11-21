Condenan a 14 años a dos sujetos armados con 18 kg de cocaína y casi 125 kg de mariguana en Saltillo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Iván “N” y Jesús “N”.

El Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad impuso una pena de 14 años de prisión por acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de transporte de mariguana, clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina.

TE PUEDE INTERESAR: Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares