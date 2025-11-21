Condenan a 14 años a dos sujetos armados con 18 kg de cocaína y casi 125 kg de mariguana en Saltillo

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Condenan a 14 años a dos sujetos armados con 18 kg de cocaína y casi 125 kg de mariguana en Saltillo
    Bloques de clorhidrato de cocaína en diferentes presentaciones, asegurados por autoridades federales tras la detención de los ocupantes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

En septiembre de 2023, elementos de la Policía Civil detectaron un tractocamión con dos semirremolques detenido a un costado del bulevar Vito Alessio Robles

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Iván “N” y Jesús “N”.

El Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad impuso una pena de 14 años de prisión por acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de transporte de mariguana, clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina.

TE PUEDE INTERESAR: Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares

$!Armas largas, cortas y cartuchos asegurados durante la intervención policial en 2023.
Armas largas, cortas y cartuchos asegurados durante la intervención policial en 2023. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De acuerdo con la carpeta de investigación, en septiembre de 2023, durante labores de vigilancia, elementos de la Policía Civil de Coahuila detectaron un tractocamión con dos semirremolques tipo caja seca estacionado a la orilla del camino, a la altura del bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo.

$!Cargas de metanfetamina empaquetadas y etiquetadas, encontradas junto a otros objetos vinculados al transporte de droga.
Cargas de metanfetamina empaquetadas y etiquetadas, encontradas junto a otros objetos vinculados al transporte de droga. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Al acercarse para verificar el motivo por el cual el vehículo permanecía detenido, los agentes percibieron olor a mariguana y observaron paquetes envueltos en plástico transparente dentro del camarote. Los ocupantes fueron detenidos y el vehículo quedó asegurado.

$!Paquetes de mariguana envueltos en plástico transparente localizados dentro del camarote del tractocamión durante la inspección policial.
Paquetes de mariguana envueltos en plástico transparente localizados dentro del camarote del tractocamión durante la inspección policial. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron cuatro armas largas, 15 armas cortas, 124 kilos con 820 gramos de mariguana, tres kilos con 175 gramos de clorhidrato de cocaína en piedra, tres kilos con 851 gramos y ocho miligramos de clorhidrato de cocaína sólida, tres kilos con 190 gramos de clorhidrato de metanfetamina, además de cartuchos útiles, chalecos, portacargadores, placas balísticas, dos teléfonos celulares y diversos objetos relacionados con el caso.

Temas


Seguridad
sentencias
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno