Saltillo: conductor ebrio se estrella en paso deprimido del periférico LEA

Por conducir a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, un hombre protagonizó un accidente durante la madrugada del viernes, al estrellar su vehículo en un paso deprimido del periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo. Los hechos se registraron minutos después de la medianoche, cuando el conductor de un SEAT Ibiza color amarillo circulaba con dirección al norte, rebasando el límite de velocidad permitido.

Al intentar incorporarse al paso que conecta con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, el automovilista no calculó adecuadamente la maniobra y terminó impactándose de frente contra la base de un camellón. Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal que patrullaban la zona acudieron de inmediato para tomar conocimiento y abanderar la vialidad, con la finalidad de prevenir otro accidente.

Al entrevistarse con el conductor, los oficiales detectaron que presentaba aliento alcohólico, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran las sanciones correspondientes y los daños ocasionados.