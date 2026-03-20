Saltillo: conductor ebrio se estrella en paso deprimido del periférico LEA

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Saltillo: conductor ebrio se estrella en paso deprimido del periférico LEA
    El percance ocurrió cuando el automovilista circulaba a exceso de velocidad e intentó incorporarse al bulevar Nazario S. Ortiz Garza. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para asegurar la vialidad y evitar otro accidente en la zona

Por conducir a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, un hombre protagonizó un accidente durante la madrugada del viernes, al estrellar su vehículo en un paso deprimido del periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos después de la medianoche, cuando el conductor de un SEAT Ibiza color amarillo circulaba con dirección al norte, rebasando el límite de velocidad permitido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-policias-a-perro-en-peligro-en-el-bulevar-fundadores-en-saltillo-video-NK19640159
$!El conductor fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal luego de que se le detectara aliento alcohólico tras el accidente.
El conductor fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal luego de que se le detectara aliento alcohólico tras el accidente. MARTÍN ROJAS

Al intentar incorporarse al paso que conecta con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, el automovilista no calculó adecuadamente la maniobra y terminó impactándose de frente contra la base de un camellón.

Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal que patrullaban la zona acudieron de inmediato para tomar conocimiento y abanderar la vialidad, con la finalidad de prevenir otro accidente.

$!La unidad siniestrada fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños y sanciones correspondientes.
La unidad siniestrada fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños y sanciones correspondientes. MARTÍN ROJAS

Al entrevistarse con el conductor, los oficiales detectaron que presentaba aliento alcohólico, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran las sanciones correspondientes y los daños ocasionados.

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