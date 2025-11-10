Joven queda grave al ser atropellado, en la Saltillo-Monterrey

    Paramédicos acudieron al lugar para auxiliar al herido.
    El joven fue trasladado al hospital en código rojo.

El joven se encuentra grave de salud en el hospital general de Saltillo

Marco Antonio N., de 30 años de edad, se debate entre la vida y la muerte luego de ser embestido por un vehículo en la carretera Monterrey–Saltillo, frente a la empresa Stellantis.

Elementos de la ambulancia 483 del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente vehicular, donde localizaron al afectado inconsciente sobre la cinta asfáltica. Debido a la gravedad de sus lesiones, no pudo proporcionar sus datos personales; sin embargo, entre sus pertenencias se le encontró una identificación a nombre de Marco Antonio, con domicilio en el fraccionamiento Los Reyes, en la ciudad de Monclova.

El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde fue ingresado en código rojo. Los médicos reportaron que presenta múltiples fracturas y su estado de salud es delicado. Por su parte, la conductora del automóvil Omoda Life, identificada como Isis Yuliana Campos, declaró que se dirigía de Saltillo hacia Ramos Arizpe, Coahuila, cuando ocurrió el percance.

Según su testimonio, el peatón intentó cruzar corriendo la peligrosa arteria sin hacer uso del puente peatonal, lo que impidió que la conductora alcanzara a frenar a tiempo. Tras el accidente, Campos fue detenida por oficiales de la Policía Municipal y puesta a disposición del Ministerio Público por el probable delito de lesiones culposas.

