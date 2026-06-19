Joven reportada como desaparecida en Saltillo denuncia presunto acoso sexual por parte de su padrastro

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    Joven reportada como desaparecida en Saltillo denuncia presunto acoso sexual por parte de su padrastro
    La menor de edad también difundió mensajes dirigidos a su madre, en los que refiere presuntas omisiones en la atención de situaciones ocurridas dentro del núcleo familiar, de acuerdo con sus declaraciones públicas. REDES SOCIALES

La adolescente difundió en redes sociales diversos mensajes en los que asegura encontrarse bajo resguardo de su abuela, mientras continúan los señalamientos y el intercambio de versiones dentro del entorno familiar

Una adolescente de 17 años, reportada como desaparecida en los días recientes en Saltillo, apareció denunciando que la forzada separación de su familia tenía origen en una serie de episodios de acoso sexual por parte de su padrastro.

Fue a través de redes sociales que el caso cobró relevancia, luego de que la menor de edad, de nombre Dayana “N”, reportó —tras la emisión de la ficha de búsqueda que promovió su madre— que se encontraba bien, en un lugar seguro, e hizo el primer señalamiento contra su padrastro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/termina-hombre-hospitalizado-tras-presunta-agresion-de-su-propio-hijo-en-saltillo-MG21508114

De acuerdo con los testimonios que la adolescente ha vertido en sus redes, fue a los 11 años la primera ocasión en que fue víctima de situaciones de acoso por parte de la pareja de su madre.

En los videos, la joven también señala a su madre de no actuar u omitir que el padrastro estaría cometiendo un delito de índole sexual al interior del domicilio, donde Dayana asegura que, incluso, se le ha grabado al interior del baño.

“Si yo no estoy contigo es por algo, si no me dejan estar contigo es por algo, y por algo estoy con mi abuela. Espero y comprendas el dolor de hija que es que su propia madre las traicione de esta manera; estás haciendo hasta lo imposible para que yo quede como una loca”, dijo la adolescente en sus redes sociales.

Todavía en las primeras horas de este viernes, la joven realizó una actualización donde se observó un nuevo intercambio con su madre, quien por su parte, mientras pidió la reunificación, aseguró que no habría encubrimiento y que estará atenta a la justicia que derive del caso.

Hasta el momento, las autoridades de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), así como la Fiscalía Especializada, no han informado cuáles son las acciones que se han tomado en el caso, ni si la denuncia contra el padrastro por el delito de acoso ya fue formalizada.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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