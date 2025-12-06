Joven se estrella contra puente en Saltillo; pavimento mojado, presunta causa

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Joven se estrella contra puente en Saltillo; pavimento mojado, presunta causa
    El Chevrolet Beat quedó incrustado en la base del puente tras el impacto frontal. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Autoridades municipales abanderaron la circulación para evitar otro percance mientras paramédicos trasladaban al conductor a un hospital

Un joven conductor de 26 años se impactó de manera frontal contra la base de un puente vehicular, luego de perder el control del volante, presuntamente por el pavimento mojado, a la altura de la colonia Magisterio Sección 38, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un Chevrolet Beat sobre el bulevar Fundadores, con dirección de oriente a poniente. Presuntamente por las condiciones del pavimento, el conductor perdió el control, lo que provocó que se estrellara de lleno contra la base del puente vehicular que conecta con el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.

$!Automovilistas se detuvieron para auxiliar al conductor desorientado.
Automovilistas se detuvieron para auxiliar al conductor desorientado. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el vehículo compacto quedó incrustado en el muro de contención. Automovilistas que pasaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar al joven, quien se encontraba desorientado debido al golpe.

Los testigos reportaron el accidente al 911, solicitando la presencia de las autoridades. Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento y abanderaron la circulación para evitar otro percance.

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona del accidente en Fundadores.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona del accidente en Fundadores. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor y lo trasladaron de inmediato a un nosocomio para recibir atención médica.

Finalmente, el vehículo fue retirado por una grúa y trasladado a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños ocasionados al municipio.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

