Joven se estrella contra puente en Saltillo; pavimento mojado, presunta causa

Un joven conductor de 26 años se impactó de manera frontal contra la base de un puente vehicular, luego de perder el control del volante, presuntamente por el pavimento mojado, a la altura de la colonia Magisterio Sección 38, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un Chevrolet Beat sobre el bulevar Fundadores, con dirección de oriente a poniente. Presuntamente por las condiciones del pavimento, el conductor perdió el control, lo que provocó que se estrellara de lleno contra la base del puente vehicular que conecta con el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.

