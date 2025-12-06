Pierde el control al volante y derriba un árbol en Saltillo
El vehículo fue asegurado y trasladado a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los daños causados a infraestructura municipal
El conductor de un Volkswagen terminó impactándose contra un árbol después de perder el control del volante al tomar una curva a la altura del parque Las Maravillas, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 03:00 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta sobre el bulevar Carlos Abedrop, con dirección de oriente a poniente.
Metros antes de la intersección con el Eje 5, al tomar una curva, el conductor perdió el control, lo que provocó que subiera a la banqueta y posteriormente se colisionara contra un árbol, el cual terminó derribado debido al impacto.
Testigos de lo ocurrido solicitaron apoyo al 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento de los hechos.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas.
El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades. El vehículo fue trasladado a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los daños ocasionados al municipio.