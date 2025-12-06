Pierde el control al volante y derriba un árbol en Saltillo

El conductor de un Volkswagen terminó impactándose contra un árbol después de perder el control del volante al tomar una curva a la altura del parque Las Maravillas, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 03:00 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta sobre el bulevar Carlos Abedrop, con dirección de oriente a poniente.

