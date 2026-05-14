Joven se impacta contra poste, en Ramos Arizpe

Un accidente automovilístico fue reportado la tarde de este jueves sobre la calle Manuel de la Fuente Frías, en la colonia La Estación, de Ramos Arizpe, Coahuila.

Al arribo de las autoridades y cuerpos de auxilio, fue localizado un vehículo Chevrolet Chevy que se impactó contra un poste de alumbrado público. El conductor fue identificado como Luis Alberto Isidro, de 29 años de edad. Fue valorado por paramédicos de Protección Civil.

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