Joven se impacta contra poste, en Ramos Arizpe
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Conductor resultó herido y fue llevado a la clínica 88 del IMSS en Ramos Arizpe, Coahuila
Un accidente automovilístico fue reportado la tarde de este jueves sobre la calle Manuel de la Fuente Frías, en la colonia La Estación, de Ramos Arizpe, Coahuila.
Al arribo de las autoridades y cuerpos de auxilio, fue localizado un vehículo Chevrolet Chevy que se impactó contra un poste de alumbrado público. El conductor fue identificado como Luis Alberto Isidro, de 29 años de edad. Fue valorado por paramédicos de Protección Civil.
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De acuerdo con el reporte, el conductor circulaba de oriente a poniente sobre la calle Manuel de la Fuente Frías cuando perdió el control del vehículo. Tras el impacto frontal contra el poste, el hombre quedó dentro del automóvil con una herida en la región frontal y una burbuja positiva en el parabrisas.
Las autoridades señalaron que no portaba cinturón de seguridad. El lesionado fue trasladado a la clínica número 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración y tratamiento en código amarillo. El conductor comentó que salió de su trabajo con destino a su domicilio.