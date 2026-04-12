Protección Civil: Deja lluvia y granizo saldo blanco en Saltillo

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Saltillo
/ 12 abril 2026
    Protección Civil: Deja lluvia y granizo saldo blanco en Saltillo
    La lluvia y granizo sorprendieron a sectores de Saltillo sin generar reportes de emergencia, de acuerdo con Protección Civil. CUARTOSCURO

Protección Civil no reporta emergencias tras la tormenta; mantiene vigilancia por escurrimientos

La lluvia acompañada de granizo que se registró este domingo, principalmente en el oriente de Saltillo, dejó saldo blanco, sin afectaciones graves a personas ni daños relevantes, informó la Dirección de Protección Civil municipal.

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, señaló que, tras la revisión con áreas operativas y el cuerpo de Bomberos, no se recibieron reportes de emergencia a través del 911 relacionados con inundaciones, encharcamientos o vehículos varados.

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“No tenemos reportes en el 911 para atender encharcamientos, o inundaciones, o vehículos varados en algún lugar de la ciudad, hasta este minuto que estamos hablando”, indicó.

Aunque la intensidad de la precipitación sorprendió en algunos sectores, el funcionario explicó que el personal se mantiene atento. “Vamos a seguir al pendiente esta tarde porque sé que todavía puede haber escurrimientos producto de esa lluvia”, añadió.

Martínez Ávalos indicó que la lluvia no se presentó de manera uniforme en toda la ciudad, por lo que solicitó información al observatorio de la Comisión Nacional del Agua ubicado al sur de Saltillo.

“Considerar que nuestra ciudad ha crecido tanto que a veces la lluvia que se registra ahí en el observatorio no representa a la lluvia de toda la ciudad, dada la extensión”, explicó.

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En cuanto a incidentes viales, precisó que Protección Civil interviene principalmente en casos donde hay personas atrapadas, lo cual no se registró tras la tormenta. “No nos han llamado tampoco para atender algún accidente con personas atrapadas”, comentó.

Finalmente, el funcionario pidió tomar con cautela los pronósticos a más de tres días, ya que suelen presentar variaciones. “Nuestra experiencia cuando hemos hablado de pronósticos más allá de 3, 4 días, quizá 5 como máximo, normalmente se presentan variaciones que hacen cambiar esos pronósticos”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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