Joven trabajador pierde la vida electrocutado en planta de Ramos Arizpe

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    Joven trabajador pierde la vida electrocutado en planta de Ramos Arizpe
    Personal de Protección Civil tomó conocimiento del fatal accidente. ULISES MARTÍNEZ

El empleado murió tras recibir una descarga eléctrica mientras daba mantenimiento a celdas eléctricas en una empresa del Parque Industrial Amistad

Un joven de 26 años perdió la vida la mañana de este martes mientras realizaba labores de mantenimiento en unas celdas eléctricas al interior de la empresa Sanhua, ubicada en el Parque Industrial Amistad, sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en territorio de Ramos Arizpe, luego de recibir una descarga eléctrica.

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó al personal de atención médica de la empresa para brindar apoyo al trabajador.

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$!La zona del accidente fue acordonada mientras peritos y autoridades realizaban las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del trabajador.
La zona del accidente fue acordonada mientras peritos y autoridades realizaban las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del trabajador. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la empresa DM Control acudieron con su unidad de urgencias al lugar para valorar a la víctima e iniciar las maniobras correspondientes.

También arribó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe; sin embargo, los socorristas de ambas corporaciones, tanto de la empresa como del municipio, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, el área donde ocurrió el accidente quedó bajo resguardo mientras se daba aviso a las autoridades competentes.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para tomar conocimiento de los hechos. De manera preliminar, se informó que la persona manipulaba los paneles eléctricos sin contar con las medidas de seguridad pertinentes, por lo que se iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral.

$!Protección Civil y autoridades ministeriales investigan las condiciones de seguridad en las que ocurrió el accidente laboral para determinar posibles responsabilidades.
Protección Civil y autoridades ministeriales investigan las condiciones de seguridad en las que ocurrió el accidente laboral para determinar posibles responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue identificado como Abisai Hernández. Tras llevarse a cabo las diligencias y la recolección de indicios, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde la necropsia determinará las causas del fallecimiento.

Personal de Protección Civil acudió a revisar el área y, conforme avancen las investigaciones, se determinará si existió alguna omisión en materia de seguridad para aplicar las medidas correspondientes, incluyendo una posible multa o sanción a la empresa.

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