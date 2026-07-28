Joven trabajador pierde la vida electrocutado en planta de Ramos Arizpe

Un joven de 26 años perdió la vida la mañana de este martes mientras realizaba labores de mantenimiento en unas celdas eléctricas al interior de la empresa Sanhua, ubicada en el Parque Industrial Amistad, sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en territorio de Ramos Arizpe, luego de recibir una descarga eléctrica. El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó al personal de atención médica de la empresa para brindar apoyo al trabajador.

Paramédicos de la empresa DM Control acudieron con su unidad de urgencias al lugar para valorar a la víctima e iniciar las maniobras correspondientes. También arribó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe; sin embargo, los socorristas de ambas corporaciones, tanto de la empresa como del municipio, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Tras confirmarse el fallecimiento, el área donde ocurrió el accidente quedó bajo resguardo mientras se daba aviso a las autoridades competentes. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para tomar conocimiento de los hechos. De manera preliminar, se informó que la persona manipulaba los paneles eléctricos sin contar con las medidas de seguridad pertinentes, por lo que se iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral.