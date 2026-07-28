Presentan en Saltillo violentómetro para detectar maltrato animal

Con el objetivo de utilizar el maltrato animal como una señal de alerta temprana ante situaciones de riesgo psicosocial, el Grupo INTRA, Instituto de Atención Integral y Desarrollo Humano, presentó en Saltillo su nuevo Programa Comunitario para la Prevención de la Violencia y el Maltrato Animal. La iniciativa, que se desplegará en la capital coahuilense, Arteaga y Ramos Arizpe, busca articular a instituciones de seguridad y salud para intervenir antes de que el daño escale a niveles irreversibles.

En rueda de prensa encabezada por el Director de Grupo INTRA, Javier Martínez, el terapeuta Benjamin Villagome, y la coordinadora de certificación, Maribel Soto, explicaron que existen distintos niveles de violencia y el programa que presentaron busca visibilizar y dar posibles soluciones. MALTRATO ANIMAL La propuesta de INTRA se basa en evidencia científica que demuestra que el daño a los animales suele coexistir con la violencia familiar, el maltrato infantil y la violencia contra las mujeres. Según el programa, el maltrato animal no es un evento aislado ni exclusivamente moral, sino un evento centinela que permite detectar daños que ya podrían estar ocurriendo en el entorno relacional de una persona. El programa presentado esta mañana enfatiza que el animal puede ser herido o amenazado para ser utilizado como un instrumento de control dentro de una pareja, convirtiéndose el miedo por su seguridad en una barrera real para que las víctimas abandonen hogares violentos. EL VIOLENTÓMETRO La pieza central de esta estrategia es el Violentómetro INTRA de Maltrato Animal y Riesgos de Coexistencia. Esta herramienta pedagógica clasifica diversas conductas mediante un código de colores que indica la gravedad del riesgo y la respuesta necesaria.

El color verde significa Convivencia segura. El color amarillo, rd alerta temprana. Consiste en gritos, burlas o ignorar necesidades básicas del animal. Requiere psicoeducación y registro preventivo.

El color naranja, revela un riesgo moderado. En este en torno existe una negligencia, amenazas de deshacerse del animal e intimidación. Se activa una notificación preventiva a INTRA. Y en el color rojo, se presenta un alto riesgo porque ya ocurren golpes, lesiones, uso del animal para amenazar a personas o la muerte del animal. En este nivel, se exige una respuesta interinstitucional el mismo día, incluyendo el resguardo del animal y la activación de protocolos de seguridad para las personas. IMPLEMENTACIÓN EN ESCUELAS A partir del 1 de agosto de 2026, las escuelas de la región podrán solicitar la instalación de lonas del violentómetro y programar charlas de sensibilización para estudiantes y docentes. La estrategia busca que el personal escolar aprenda a realizar una detección amigable, partiendo de preguntas sobre el bienestar de la mascota para que niñas y niños puedan expresar preocupaciones que podrían revelar violencia contra sí mismos o sus familias. El director de Grupo INTRA aclaró que su papel no es sustituir a la Fiscalía ni a los refugios de rescate, sino actuar como un nodo articulador y preventivo. ”Prevenir el maltrato animal también protege a niñas, niños, mujeres, personas mayores y comunidades”, dijo.

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