Jóvenes de Saltillo aportan propuestas para el plan ciudadano 2026

Saltillo
9 enero 2026
    FOTO: CORTESÍA

Propuestas juveniles nutren el Consejo Municipal de la Juventud

El Instituto Municipal de la Juventud llevó a cabo un Foro Juvenil con el objetivo de escuchar propuestas y construir un plan de trabajo ciudadano rumbo al año 2026, en el que las voces de las y los jóvenes sean parte activa en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas municipales.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, informó que para el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, es una prioridad generar espacios de diálogo y participación que permitan conocer de primera mano las inquietudes, necesidades e ideas de las juventudes saltillenses.

En este contexto, se realizó el foro con la participación de jóvenes provenientes de diversas preparatorias y universidades de la ciudad, quienes aportaron propuestas desde su experiencia académica y social, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral del municipio.

Entre las instituciones educativas participantes se contó con alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Vizcaya, la Universidad Americana del Noreste (UANE), el Tecnológico de Monterrey, el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), el Colegio San José, el Instituto Tecnológico Don Bosco y la Universidad Carolina, lo que permitió una representación plural y diversa de la comunidad estudiantil.

En el foro participaron jóvenes de distintas preparatorias y universidades de la ciudad.
En el foro participaron jóvenes de distintas preparatorias y universidades de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Ramírez Espinoza detalló que durante el ejercicio se presentaron propuestas en distintos ejes temáticos de interés para las juventudes, entre ellos derechos humanos, diversidad e inclusión; desarrollo económico, trabajo y emprendimiento; educación, ciencia, cultura y proyección internacional; seguridad y convivencia social; medio ambiente, sustentabilidad y protección ambiental; así como bienestar humano y salud comunitaria.

Indicó que las propuestas recabadas no solo servirán como base para la elaboración del plan de trabajo ciudadano 2026, sino que también contribuirán al fortalecimiento del Consejo Municipal de la Juventud, como un órgano de representación y participación permanente.

Durante el foro se contó con la presencia de la regidora Yajaira Briones Aguilar, presidenta de la Comisión de Juventud, quien escuchó de manera directa las inquietudes, planteamientos y propuestas de las y los asistentes, refrendando el compromiso de impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la juventud en Saltillo.

