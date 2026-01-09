Jóvenes de Saltillo aportan propuestas para el plan ciudadano 2026

El Instituto Municipal de la Juventud llevó a cabo un Foro Juvenil con el objetivo de escuchar propuestas y construir un plan de trabajo ciudadano rumbo al año 2026, en el que las voces de las y los jóvenes sean parte activa en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas municipales.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, informó que para el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, es una prioridad generar espacios de diálogo y participación que permitan conocer de primera mano las inquietudes, necesidades e ideas de las juventudes saltillenses.

En este contexto, se realizó el foro con la participación de jóvenes provenientes de diversas preparatorias y universidades de la ciudad, quienes aportaron propuestas desde su experiencia académica y social, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral del municipio.

Entre las instituciones educativas participantes se contó con alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Vizcaya, la Universidad Americana del Noreste (UANE), el Tecnológico de Monterrey, el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), el Colegio San José, el Instituto Tecnológico Don Bosco y la Universidad Carolina, lo que permitió una representación plural y diversa de la comunidad estudiantil.