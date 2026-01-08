Reconoce alcalde Javier Díaz labor del Cuerpo de Bomberos de Saltillo

Al asistir al pase de lista y revista del Honorable Cuerpo de Bomberos, el alcalde Javier Díaz González reconoció la entrega, el profesionalismo y el trabajo que diariamente realizan las y los elementos para proteger a la población de Saltillo. Durante el evento, el presidente municipal anunció que a finales del próximo mes se hará entrega de uniformes a la totalidad del personal, además de que se analizarán los tabuladores con el objetivo de mejorar sus prestaciones y condiciones laborales. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío extremo moviliza a autoridades en Saltillo para prevenir riesgos a la población “Las y los saltillenses nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Son mujeres y hombres valientes, preparados y comprometidos que protegen la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias saltillenses”, expresó Javier Díaz. El alcalde recordó que en 2025 se otorgó la Presea Saltillo al Honorable Cuerpo de Bomberos, como reconocimiento a su destacada labor. Asimismo, destacó la intensa actividad que enfrentaron durante el año pasado, al señalar que, tras un inicio con bajas temperaturas y saldo blanco, se registró un incremento considerable en incendios en distintas zonas del municipio, prácticamente el doble en comparación con 2024. “Y ahí siempre estuvo el Cuerpo de Bomberos”, subrayó.

Martínez Ávalos agregó que también se realizaron cinco rescates de montaña, 419 servicios preventivos para eliminar riesgos por derrames, 143 visitas a escuelas con pláticas de prevención, 369 reportes por panales de avispas y 48 servicios para el rescate de mascotas. “Las mujeres y hombres del Cuerpo de Bomberos siempre están listos para auxiliar a la población”, afirmó. El pase de lista realizado en la Estación 6 de Bomberos estuvo a cargo del capitán José Sóstenes Torres Aguirre. Al evento asistieron autoridades municipales, estatales y representantes de corporaciones de seguridad y fuerzas armadas, así como integrantes del Patronato de Bomberos y del Consejo Municipal de Protección Civil. Al finalizar la ceremonia, el alcalde Javier Díaz compartió con las y los bomberos la tradicional rosca de Reyes, deseándoles un año lleno de bienestar para ellos y sus familias. “Gracias por su disciplina, su preparación y su compromiso permanente”, expresó, al reiterar que contarán con el respaldo del Gobierno Municipal para seguir fortaleciendo su labor durante 2026.