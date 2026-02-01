Jóvenes de Saltillo fortalecen proyectos y liderazgo con mentorías en ‘Creando Puentes’
El espacio de mentoría reunió a jóvenes con profesionistas y líderes académicos y empresariales, con el objetivo de fortalecer su desarrollo, emprendimiento y autonomía
El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la segunda edición del evento “Creando Puentes”, una iniciativa que busca vincular a jóvenes de la ciudad con profesionistas destacados para impulsar su desarrollo personal, académico y profesional mediante mentorías directas.
La actividad se realizó a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social, como parte de una estrategia para generar espacios de acompañamiento y formación para las nuevas generaciones.
Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, explicó que el objetivo del programa es reconocer la relevancia de las y los profesionistas en distintos ámbitos, al tiempo que se fortalecen proyectos de emprendimiento y se visibilizan los avances en bienestar, desarrollo y autonomía de las juventudes.
La funcionaria subrayó que “Creando Puentes” forma parte de las acciones de inclusión impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de jóvenes en la vida social, económica y pública del municipio.
El evento tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Saltillo y contó con la participación de su directora, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, así como de Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, y Giovanni de la Peña Merlos, rector de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).
También estuvieron presentes la regidora Karla Daniela Ramos Macías y diversas representantes del sector académico, empresarial y social, quienes compartieron su experiencia y conocimientos con las y los jóvenes asistentes.
Entre las mentoras participantes destacaron Lucero Salazar, del área de Recursos Humanos de BorgWarner Ramos Arizpe; Silvia García Rojas, de Fundación Pame; Nadia Libertad Salas Carrillo, de la UAdeC; Claudia Rodríguez, integrante de la mesa directiva de AIERA; y Valeria Reyes Simental, de Vida Saludable de la Secretaría de Salud.
Durante las mentorías se abordaron temas relacionados con liderazgo, emprendimiento, innovación social, desarrollo profesional y construcción de propuestas con enfoque de género, generando un diálogo directo entre jóvenes y especialistas.
Fernández Tonone agradeció la disposición de las y los mentores por contribuir a la formación de las nuevas generaciones, al sembrar inspiración y acompañarlas en la creación de ideas, negocios y propuestas de política pública.
Recordó que la primera edición de “Creando Puentes” se realizó en octubre pasado en las instalaciones del Ateneo Fuente, utilizando espacios emblemáticos como la Pinacoteca, el Museo, la Biblioteca y la Terraza, lo que sentó las bases para consolidar este proyecto.
La segunda edición reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo de continuar generando plataformas que impulsen el talento juvenil y fortalezcan su participación activa en el desarrollo de la ciudad.