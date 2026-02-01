Jóvenes de Saltillo fortalecen proyectos y liderazgo con mentorías en ‘Creando Puentes’

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la segunda edición del evento “Creando Puentes”, una iniciativa que busca vincular a jóvenes de la ciudad con profesionistas destacados para impulsar su desarrollo personal, académico y profesional mediante mentorías directas. La actividad se realizó a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social, como parte de una estrategia para generar espacios de acompañamiento y formación para las nuevas generaciones. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo intensifica bacheo y rehabilitación con 17 cuadrillas en operación permanente

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, explicó que el objetivo del programa es reconocer la relevancia de las y los profesionistas en distintos ámbitos, al tiempo que se fortalecen proyectos de emprendimiento y se visibilizan los avances en bienestar, desarrollo y autonomía de las juventudes.

La funcionaria subrayó que “Creando Puentes” forma parte de las acciones de inclusión impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de jóvenes en la vida social, económica y pública del municipio. El evento tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Saltillo y contó con la participación de su directora, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, así como de Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, y Giovanni de la Peña Merlos, rector de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE). También estuvieron presentes la regidora Karla Daniela Ramos Macías y diversas representantes del sector académico, empresarial y social, quienes compartieron su experiencia y conocimientos con las y los jóvenes asistentes.

Entre las mentoras participantes destacaron Lucero Salazar, del área de Recursos Humanos de BorgWarner Ramos Arizpe; Silvia García Rojas, de Fundación Pame; Nadia Libertad Salas Carrillo, de la UAdeC; Claudia Rodríguez, integrante de la mesa directiva de AIERA; y Valeria Reyes Simental, de Vida Saludable de la Secretaría de Salud. Durante las mentorías se abordaron temas relacionados con liderazgo, emprendimiento, innovación social, desarrollo profesional y construcción de propuestas con enfoque de género, generando un diálogo directo entre jóvenes y especialistas. Fernández Tonone agradeció la disposición de las y los mentores por contribuir a la formación de las nuevas generaciones, al sembrar inspiración y acompañarlas en la creación de ideas, negocios y propuestas de política pública.