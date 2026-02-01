Jóvenes de Saltillo fortalecen proyectos y liderazgo con mentorías en ‘Creando Puentes’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Jóvenes de Saltillo fortalecen proyectos y liderazgo con mentorías en ‘Creando Puentes’
    Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, destacó la importancia de generar redes de apoyo para el crecimiento juvenil. FOTO: CORTESÍA

El espacio de mentoría reunió a jóvenes con profesionistas y líderes académicos y empresariales, con el objetivo de fortalecer su desarrollo, emprendimiento y autonomía

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la segunda edición del evento “Creando Puentes”, una iniciativa que busca vincular a jóvenes de la ciudad con profesionistas destacados para impulsar su desarrollo personal, académico y profesional mediante mentorías directas.

La actividad se realizó a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social, como parte de una estrategia para generar espacios de acompañamiento y formación para las nuevas generaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo intensifica bacheo y rehabilitación con 17 cuadrillas en operación permanente

$!Jóvenes de distintos sectores de Saltillo participaron en la segunda edición de “Creando Puentes”, un espacio de mentoría y acompañamiento profesional.
Jóvenes de distintos sectores de Saltillo participaron en la segunda edición de “Creando Puentes”, un espacio de mentoría y acompañamiento profesional. FOTO: CORTESÍA

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, explicó que el objetivo del programa es reconocer la relevancia de las y los profesionistas en distintos ámbitos, al tiempo que se fortalecen proyectos de emprendimiento y se visibilizan los avances en bienestar, desarrollo y autonomía de las juventudes.

$!La sede del encuentro fue el Instituto Tecnológico de Saltillo, que abrió sus puertas para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones.
La sede del encuentro fue el Instituto Tecnológico de Saltillo, que abrió sus puertas para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones. FOTO: CORTESÍA

La funcionaria subrayó que “Creando Puentes” forma parte de las acciones de inclusión impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de jóvenes en la vida social, económica y pública del municipio.

El evento tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Saltillo y contó con la participación de su directora, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, así como de Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, y Giovanni de la Peña Merlos, rector de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).

También estuvieron presentes la regidora Karla Daniela Ramos Macías y diversas representantes del sector académico, empresarial y social, quienes compartieron su experiencia y conocimientos con las y los jóvenes asistentes.

$!Representantes del sector académico, empresarial y social participaron como mentores en las distintas mesas de trabajo.
Representantes del sector académico, empresarial y social participaron como mentores en las distintas mesas de trabajo. FOTO: CORTESÍA

Entre las mentoras participantes destacaron Lucero Salazar, del área de Recursos Humanos de BorgWarner Ramos Arizpe; Silvia García Rojas, de Fundación Pame; Nadia Libertad Salas Carrillo, de la UAdeC; Claudia Rodríguez, integrante de la mesa directiva de AIERA; y Valeria Reyes Simental, de Vida Saludable de la Secretaría de Salud.

Durante las mentorías se abordaron temas relacionados con liderazgo, emprendimiento, innovación social, desarrollo profesional y construcción de propuestas con enfoque de género, generando un diálogo directo entre jóvenes y especialistas.

Fernández Tonone agradeció la disposición de las y los mentores por contribuir a la formación de las nuevas generaciones, al sembrar inspiración y acompañarlas en la creación de ideas, negocios y propuestas de política pública.

$!“Creando Puentes” busca fortalecer la autonomía, el bienestar y las capacidades de las juventudes saltillenses.
“Creando Puentes” busca fortalecer la autonomía, el bienestar y las capacidades de las juventudes saltillenses. FOTO: CORTESÍA

Recordó que la primera edición de “Creando Puentes” se realizó en octubre pasado en las instalaciones del Ateneo Fuente, utilizando espacios emblemáticos como la Pinacoteca, el Museo, la Biblioteca y la Terraza, lo que sentó las bases para consolidar este proyecto.

La segunda edición reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo de continuar generando plataformas que impulsen el talento juvenil y fortalezcan su participación activa en el desarrollo de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estudios
Emprendedores

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Ateneo Fuente
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo