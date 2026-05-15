Saltillo: mujer ebria pierde el control y destroza camioneta estacionada

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    Saltillo: mujer ebria pierde el control y destroza camioneta estacionada
    El vehículo Nissan Altima terminó con severos daños materiales después de que su conductora presuntamente perdiera el control debido al estado inconveniente en el que manejaba durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Vecinos de la zona intervinieron para impedir que la conductora escapara tras el accidente, lo que generó momentos de tensión y un conato de riña

Una mujer en presunto estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente vehicular durante la noche, luego de perder el control de su automóvil y estrellarse contra una camioneta estacionada, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas sobre la calle Teatro García Carrillo, cuando la conductora de un vehículo Nissan Altima circulaba de norte a sur y, al llegar al cruce con la calle Membrillos, perdió el control del volante debido al estado inconveniente en el que presuntamente conducía.

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Tras desviarse de su trayectoria, el automóvil se impactó contra una camioneta que se encontraba debidamente estacionada, proyectándola hasta la banqueta y causando cuantiosos daños materiales.

$!La camioneta afectada fue proyectada hasta la banqueta tras el fuerte impacto registrado en el cruce de las calles Teatro García Carrillo y Membrillos.
La camioneta afectada fue proyectada hasta la banqueta tras el fuerte impacto registrado en el cruce de las calles Teatro García Carrillo y Membrillos. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con testigos, tras el percance la responsable intentó retirarse del lugar para evadir su responsabilidad; sin embargo, vecinos de la zona lograron impedir su huida, lo que derivó en un conato de riña.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente para controlar la situación y proceder con la detención de la conductora.

Posteriormente, oficiales de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que la mujer no contaba con póliza de seguro vigente, por lo que el caso fue consignado ante la autoridad correspondiente y la unidad fue trasladada a un corralón.

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