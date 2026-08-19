Jóvenes se suman a ‘Tómala Cochino’, campaña de Saltillo contra la basura en las calles

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    Jóvenes se suman a ‘Tómala Cochino’, campaña de Saltillo contra la basura en las calles
    Durante la actividad se difundió el 844-414-11-14 para reportar a personas sorprendidas arrojando basura. CORTESÍA

Participaron en un crucero de concientización en el Centro Histórico; el Municipio recordó que las multas por arrojar residuos pueden alcanzar los 55 mil pesos

Jóvenes saltillenses participaron en un crucero de concientización como parte de la campaña “Tómala Cochino”, impulsada por el Gobierno Municipal de Saltillo para desalentar que la población arroje basura en calles y otros espacios públicos.

La actividad, organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, se realizó en el cruce de las calles Victoria y Obregón, en el Centro Histórico. Los participantes mostraron a automovilistas y peatones cartelones con mensajes como “¡Saltillo Limpio!”, “Deposita la basura en su lugar” y “Si tiras basura te vamos a multar”.

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De acuerdo con el Gobierno Municipal, la intervención forma parte de las acciones de la campaña “Tómala Cochino”, implementada para desalentar el depósito de residuos en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos y otros espacios públicos.

Durante la jornada también se difundió el número 844-414-11-14, habilitado para que la ciudadanía reporte a personas que sean sorprendidas arrojando basura en estos sitios.

La autoridad municipal recordó que este tipo de conductas puede derivar en las sanciones establecidas en el reglamento, con multas que pueden alcanzar los 55 mil pesos.

$!Jóvenes llevaron los mensajes de la campaña directamente a automovilistas que circulaban por el Centro Histórico.
Jóvenes llevaron los mensajes de la campaña directamente a automovilistas que circulaban por el Centro Histórico. CORTESÍA

Además del impacto en la imagen urbana, el Municipio señaló que los residuos arrojados en la vía pública pueden obstruir la infraestructura pluvial y aumentar el riesgo de encharcamientos durante la temporada de lluvias.

La campaña también busca generar conciencia sobre las afectaciones ambientales y de salud pública relacionadas con la disposición inadecuada de residuos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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