Suma Saltillo 20 espacios públicos rehabilitados con el programa ‘Activa tu Parque’

Con la entrega de la cancha de usos múltiples de la colonia Puerto de la Virgen, el alcalde Javier Díaz González destacó la consolidación del programa “Activa tu Parque”, mediante el cual se han rehabilitado integralmente 20 espacios públicos con la participación de la iniciativa privada, en esta ocasión a través de la Fundación De Acero. Durante el acto de entrega, Díaz González reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de las empresas que se han incorporado a esta estrategia y del Consejo Ciudadano de “Activa tu Parque”.

“En Saltillo hacemos equipo con el gobernador Manolo Jiménez para recuperar y fortalecer los espacios públicos, porque invertir en ellos es apostar por la seguridad, la convivencia y la unión de nuestras familias”, comentó. El alcalde informó que la intervención de los 20 espacios ha representado una inversión conjunta de 46.3 millones de pesos entre el gobierno y la iniciativa privada, con un beneficio directo para más de 170 mil personas. La diputada electa por el Distrito 13, Luz Elena Morales Núñez, reconoció el trabajo desarrollado por la administración municipal y destacó los resultados alcanzados mediante “Activa tu Parque”. “El alcalde Javier Díaz González siempre ha trabajado en equipo para tener mejores resultados y estoy segura de que seguirá trabajando para concretar más proyectos en todos los sectores de Saltillo”, afirmó Morales Núñez.

Por su parte, Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, detalló que la rehabilitación de la cancha de Puerto de la Virgen representó una inversión de 525 mil pesos y contempló diversas acciones para mejorar las condiciones del espacio destinado a la convivencia y la práctica deportiva. Los trabajos incluyeron la instalación de nueva malla ciclónica en todo el perímetro, la aplicación de microcarpeta y sellador asfáltico, así como pintura en la superficie. También se colocaron nuevos tableros de básquetbol y porterías, se rehabilitaron las bancas y se efectuó el diseño y elaboración de un mural de arte urbano, además de trabajos de limpieza general. En representación de los habitantes de la colonia, Esperanza Castillo Zamora agradeció al alcalde Javier Díaz González y a la Fundación De Acero por su participación en la recuperación de la cancha.

“No se imagina la alegría que nos da ver renovada esta cancha, antes estaba un poco abandonada y hoy nos da gusto ver a los muchachos jugando; muchas gracias por cumplirnos”, comentó Castillo Zamora. En el evento también estuvieron la diputada local Rocío Ramos Moncada; el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la regidora Amal Lizette Esper Serur; Fernando Chávez, representante de Fundación De Acero; Rodrigo Garza Villarreal, presidente del Consejo Ciudadano de “Activa tu Parque”; Alberto Salinas de las Fuentes, director del Implan, así como funcionarios municipales y vecinos del sector.